बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी: भीलवाड़ा में 175 परीक्षा केंद्र बनाए

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी तक होगी, जो 17 दिन चलेगी। वहीं, 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक होगी, जो 28 दिन तक चलेगी। परीक्षा के दौरान 6 दिन की छुट्टी रहेगी। इसमें चार रविवार और दो छुट्टी होली और धुलंडी की होगी। बोर्ड परीक्षा के लिए भीलवाड़ा शिक्षा विभाग ने 175 परीक्षा सेंटर बनाए है। इनमें दो नए केंद्र शामिल किए है। इसमें भीटा रायपुर व सुवाणा ब्लॉक के नया समेलिया को शामिल किया है। पिछले साल 173 सेंटर थे। परीक्षा में प्रदेश भर से 19 लाख 86 हजार 422 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। राजस्थान शिक्षा बोर्ड के अनुसार परीक्षा की सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। परीक्षा पेपर पुलिस थानों और चौकियों में रखे जाएंगे।