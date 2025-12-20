प्रधानाचार्य पदोन्नति काउंसलिंग स्थगित

Principal promotion counseling postponed.
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य पदोन्नति से जुड़ी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए डीपीसी के तहत प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पदों की रिक्तियों पर पदस्थापन के लिए प्रस्तावित ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशों तक स्थगित किया है।
आदेश में बताया कि काउंसलिंग कार्यक्रम 10 दिसंबर को जारी किया था। इसके माध्यम से नियमित डीपीसी वर्ष 2024-25 के तहत पदोन्नति पर पदस्थापन की प्रक्रिया प्रस्तावित थी। जाट ने स्पष्ट किया कि काउंसलिंग को फिलहाल रोक दिया है तथा नई तिथियों के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। आदेश के बाद प्रदेशभर के पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे वरिष्ठ शिक्षकों और अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रधानाचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित होने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी पहले ही प्रतीक्षा में हैं। काउंसलिंग स्थगित होने से पदस्थापन में और देरी की आशंका जताई जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक कारणों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के चलते यह निर्णय लिया है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग