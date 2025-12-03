परीक्षा शुल्क वृद्धि के बाद अब उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी

सैद्धांतिक परीक्षाओं के तहत माध्यमिक या प्रवेशिका परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए जो पारिश्रमिक 14 रुपए प्रति कॉपी मिलता था अब 19 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए पारिश्रमिक शुल्क 15 रुपए के स्थान पर अब 20 रुपए मिलेंगे। परीक्षा शुल्क में वृद्धि के बाद मूल्यांकन पारिश्रमिक में यह बढ़ोतरी शिक्षा विभाग के संसाधनों और व्यवस्थापन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। मूल्यांकन दरों में 5 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका की वृद्धि की गई है, इससे शिक्षक-मूल्यांकनकर्ताओं को उनके कार्य का बेहतर मानदेय मिल सकेगा। यह निर्णय न केवल मूल्यांकन कार्य को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि परीक्षा परिणाम की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा।