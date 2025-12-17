Police Raid: जयपुर में अवैध नशे की सप्लाई, देर रात क्लब में पहुंची पुलिस तो मचा हड़कंप, इस हाल में मिले युवक-युवतियां

CST Team Action: जयपुर शहर में अवैध नशे की सप्लाई करने वाले तस्कर अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं, हालांकि पुलिस की ओर से उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। महेश नगर थाना पुलिस ने डीएसटी साउथ की मदद से मादक पदार्थ तस्कर गणपत प्रजापत को गिरफ्तार किया है।