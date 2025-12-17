एसएमएस में दवा से ज्यादा दुविधा…काउंटर खाली, कतारें ठसाठस

धनवंतरि ब्लॉक में रोजाना ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। बार-बार लगाने पड़ रहे चक्कर कफ सिरप, कई एंटीबायोटिक, कैल्शियम, विटामिन्स समेत अन्य रुटीन दवाओं की भी आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही है। मरीज आधी-अधूरी दवाइयां लेकर घर लौट रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी कैंसर, न्यूरो, किडनी समेत अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को हो रही है। उन्हें आधी दवाओं के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ मामलों में दवा पूरी तरह आउट ऑफ स्टॉक बताई जा रही है। जरूरी दवाओं की सप्लाई प्रभावित पड़ताल में सामने आया कि एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में वर्तमान में 70 से ज्यादा दवाओं का टोटा है, जो बेहद आवश्यक हैं। इनकी कई दिनों से सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मजबूरन कई मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर्स से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं।