Rajasthan News : बांसवाड़ा के सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी का भंडाफोड़, एसई ने रंगे हाथों पकड़ा, एक गिरफ्त में

ठीकरिया के दाहोद मार्ग पर स्थित पीएचईडी बांसवाड़ा में एसई जेके चारण के पहुंचने पर युवक थैली में एकत्रित करता हुआ सामान। पत्रिका फोटो
Rajasthan News : बांसवाड़ा के ठीकरिया में दिन में सरकारी दफ्तर चल रहा था और रात में शराब पार्टियां हो रही थीं। यह सिलसिला ठीकरिया में दाहोद रोड पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के एक्सईएन कार्यालय में काफी वक्त से चल रहा था, जिसकी पोल विभाग के ही अधीक्षण अभियंता (एसई) ने शिकायतों के बाद खोल दी। एसई जे.के. चारण ने रविवार शाम अचानक कार्यालय में छापा मारा। जब एसई चारण कार्यालय पहुंचे तो एक खिडक़ी खुली थी और अंदर से आवाजें आ रही थीं। दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद गेट खुला।
एसई चारण ने अंदर दाखिल होने पर देखा कि विभाग के ही अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी, वरिष्ठ लिपिक नरेश यादव और दो अन्य युवक कोनी और रवि शराब पी रहे थे। अचानक उच्चाधिकारी को देखकर अकाउंटेंट गौतम सोनी और दो युवक मौके से भाग निकले, जबकि नरेश यादव को चारण ने पकड़ लिया।
एसई चारण ने बताया कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज और इनपुट के आधार पर पहले ही संदेह था कि कार्यालय परिसर में छुट्टी के दिन शराब पार्टी होती है। जब वह रविवार शाम 6 बजे पहुंचे तो वहां इसके सबूत भी मिल गए।
इस घटना के दौरान पत्रिका संवाददाता ने कार्यालय व आसपास का जायजा लिया तो कार्यालय के ठीक पीछे शराब की खाली बोतलें और गिलास पड़े मिले। इससे साफ जाहिर होता है कि यहां आए दिन शराब पार्टियां होती रही हैं। विभागीय अधिकारी भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे।
एसई ने तुरंत राजतालाब पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर मौके से शराब की बोतल और गिलास बरामद किए। पकड़े गए वरिष्ठ लिपिक नरेश से पूछताछ की। उसकी मेडिकल जांच कराई गई। कुछ दिनों से कार्यालय में शाम को शराबखोरी की सूचनाएं चारण को मिल रही थीं।
सम्बंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय व पुलिस स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस घटना से इस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं कि छुट्टी के दिन कार्यालय परिसर का दुरुपयोग शराब पीने के लिए किया जा रहा था। दोषियों पर कार्रवाई होगी
यह गंभीर अनुशासनहीनता है। राजकीय भवन में शराब पीना दुराचार की श्रेणी में आता है। विभागीय स्तर पर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जे.के. चारण, अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, बांसवाड़ा
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग