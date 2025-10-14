Rajasthan News : बांसवाड़ा के सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी का भंडाफोड़, एसई ने रंगे हाथों पकड़ा, एक गिरफ्त में

Rajasthan News : बांसवाड़ा के ठीकरिया में दिन में सरकारी दफ्तर चल रहा था और रात में शराब पार्टियां हो रही थीं। यह सिलसिला ठीकरिया में दाहोद रोड पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के एक्सईएन कार्यालय में काफी वक्त से चल रहा था, जिसकी पोल विभाग के ही अधीक्षण अभियंता (एसई) ने शिकायतों के बाद खोल दी। एसई जे.के. चारण ने रविवार शाम अचानक कार्यालय में छापा मारा। जब एसई चारण कार्यालय पहुंचे तो एक खिडक़ी खुली थी और अंदर से आवाजें आ रही थीं। दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद गेट खुला।