Rajasthan Tourism: राज्य सरकार का बड़ा कदम, धार्मिक और हेरिटेज पर्यटन के लिए 23 करोड़ रुपए स्वीकृत

राजधानी जयपुर में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाहरगढ़ और आमेर के संरक्षण एवं विकास कार्यों के लिए 4.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

सवाई माधोपुर जिले के रणथम्भौर में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के विकास के लिए 2.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना में हम्मीर महल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक सुगम मार्ग निर्माण, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, सोलर पैनल एवं अन्य सुविधाओं का विकास शामिल है।