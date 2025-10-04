Rajasthan Tourism: राज्य सरकार का बड़ा कदम, धार्मिक और हेरिटेज पर्यटन के लिए 23 करोड़ रुपए स्वीकृत

टूरिज्म के मामले में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर (फोटो-पत्रिका)
Heritage Tourism: जयपुर। राज्य सरकार ने धार्मिक और हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त विभाग ने पर्यटन विभाग को कुल 22.93 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार, सौन्दर्यकरण और विकास किया जाएगा।
राजधानी जयपुर में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाहरगढ़ और आमेर के संरक्षण एवं विकास कार्यों के लिए 4.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
सवाई माधोपुर जिले के रणथम्भौर में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के विकास के लिए 2.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना में हम्मीर महल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक सुगम मार्ग निर्माण, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, सोलर पैनल एवं अन्य सुविधाओं का विकास शामिल है।
राजसमंद जिले के द्वारिकाधीश मंदिर में 1 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहमति दी गई है। मंदिर परिसर में बारादरी, फूड कोर्ट, पार्किंग, पेंटिंग और विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा।
|जिला / स्थान
|मंदिर / स्थल
|वित्तीय स्वीकृति (रुपये में)
|बाड़मेर
|रामदेवजी जन्मस्थली, रामदेरिया काश्मीर
|1.04 करोड़
|जयपुर
|माधोराजपुरा भोमिया जी मंदिर
|1.07 करोड़
|पाली
|डोवा रामजी महाराज तीर्थ, बालरई (रानी)
|1.35 करोड़
|सिरोही
|चामुण्डा माताजी मंदिर
|99.94 लाख
|उदयपुर
|नीमच माता मंदिर
|49.42 लाख
|बाड़मेर (गुडामलानी)
|धुधलेश्वर महादेव
|56 लाख
|बालोतरा
|हल्देश्वर महादेव मंदिर
|53.50 लाख
|पाली
|सुमेरपुर कुबाजी महाराज तीर्थ, देसूरी
|1.96 करोड़
|डीग (कामां)
|बरौली धाऊ, ग्रामीण पर्यटन
|2.28 करोड़
|भरतपुर
|पदम हवेली, जीर्णोद्धार
|2.65 करोड़
|डीग (कामां)
|विमल कुण्ड, सौन्दर्यकरण
|2.01 करोड़
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग