Hailstorm in Rajasthan: राजस्थान में 6 अक्टूबर को “मौसम का बड़ा हमला”, 11 जिलों में ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं का अलर्ट

Rajasthan Hailstorm News: जयपुर। राजस्थान मे छह अक्टूबर को बहुत ही सावधान रहने का दिन है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश ही नहीं होगी, बल्कि ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। साथ ही चालीस से पचास किलोमीटर तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग ने चार अक्टूबर को अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत छह अक्टूबर को अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन सिटी, हनुमानगढ़, नागौर व श्रीगंगानगर जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। साथ ही इन जिलों में मेघगर्जन, व्रजपाल, ओलावृष्टि, चालीस से पचास किलोमीटर तेज रफ्तार से झोंकदार तेज हवाएं चलने की संभावना है।

राज्य में भले ही मानसून विदा हो चुका है। लेकिन तेज बारिश की दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पांच व छह अक्टूबर को भारी बारिश होगी। इसके बाद आठ अक्टूबर से अगले एक सप्ताह के लिए मौसम शुष्क रहेगा।