धौलपुर

Dholpur: नौकरी का झांसा देकर नाबालिग के साथ घिनौनी हरकत, बर्खास्त सिपाही के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी

Dholpur Crime News: नाबालिग के साथ घिनौनी हरकत करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया।

धौलपुर

image

Anil Prajapat

Dec 24, 2025

Dholpur-Crime-News

नोटिस चस्पा करते हुए। फोटो: पत्रिका

धौलपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में गत 15 दिसम्बर को एक नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर घर बुलाकर उसके साथ घिनौनी हरकत करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया।

नगर परिषद के जरिए आरोपी के मकान पर नोटिस चस्पा कर उसे ध्वस्त करने की चेतावनी दी है। नोटिस में बिना कन्वर्जन के मकान निर्माण का हवाला दिया है। नोटिस में तीन दिन का समय दिया था जो खत्म हो गया है।

आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार का इनाम घोषित

उधर, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपित आरएसी से बर्खास्त जवान है। जो घटना के दिन से ही फरार चल रहा है।

समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर दिया था पुलिस को अल्टीमेटम

गौरतलब रहे कि घटना को लेकर कुशवाह समाज में खासा आक्रोष है। मामले में समाज के लोगों ने शहर में रैली निकाल प्रदर्शन किया और धौलपुर जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी व एसपी विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपकर तीन दिन में आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की थी। प्रकरण में प्रशासन की ओर से कार्रवाई को लेकर चार दिन का और समय मांगा है।

टीमों ने दी दबिश, नहीं लगा सुराग

बर्खास्त सिपाही तलाश में पुलिस टीम की टीमों ने कुछ स्थानों पर दबिश दी लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। एसपी सांगवान ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। जल्द वह पुलिस की गिरफ्त में होगा। गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। उधर, नगर परिषद का दावा है कि बिना कन्वर्जन के मकान का निर्माण कराया गया है, जिसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर परिषद ने 18 दिसंबर को आरोपी के मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है।

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

