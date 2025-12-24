Dholpur: नौकरी का झांसा देकर नाबालिग के साथ घिनौनी हरकत, बर्खास्त सिपाही के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी

बर्खास्त सिपाही तलाश में पुलिस टीम की टीमों ने कुछ स्थानों पर दबिश दी लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। एसपी सांगवान ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। जल्द वह पुलिस की गिरफ्त में होगा। गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। उधर, नगर परिषद का दावा है कि बिना कन्वर्जन के मकान का निर्माण कराया गया है, जिसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर परिषद ने 18 दिसंबर को आरोपी के मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है।