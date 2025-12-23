फोरलेन पर एसओएस बटन मौन, आपत स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए लगाए थे

पाली। बर से पिण्डवाड़ा फोरलेन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए एसओएस बटन सिर्फ नाम के रह गए। फोरलेन पर जगह-जगह लगे इन बटनों को दबाने पर ना तो कोई घंटी बजती है और ना सहायता मिलती है। 'पत्रिका' टीम ने पाली से गुंदोज के बीच फोरलेन पर दोनों तरफ लगे एसओएस बॉक्स के बटन दबाए तो एक को छोड़कर अन्य किसी बॉक्स से फोन कॉल नहीं लगा।