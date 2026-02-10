Rajasthan News : टीचर ने दी ‘शाही दावत’, तो स्टूडेंट्स ने भी दिया ‘सरप्राइज़’! दिल जीत रही ये रिटायरमेंट पार्टी 

जब गुरु ने इतना स्नेह दिखाया, तो शिष्य भी पीछे नहीं रहे। स्कूल के बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा किए और अपने पसंदीदा शिक्षक को सम्मान के साथ माला और साफा पहनाया। छात्रों ने उन्हें विदाई उपहार के रूप में एक ट्रॉली बैग भेंट किया। छात्रों का यह निस्वार्थ प्रेम देखकर भेराराम जी की आंखें भर आईं। उन्होंने रुंधे हुए गले से बच्चों को गले लगाया और वादा किया कि भले ही वे सरकारी रिकॉर्ड में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए वे हमेशा उपलब्ध रहेंगे।