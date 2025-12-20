पुलिस-तस्कर सिंडीकेटः चार पुलिसवालों ने 2 लाख रिश्वत लेकर छोड़ दिया तस्कर, फिर चला SP का ‘हंटर’… और पलट गई बाजी

Rajasthan News: पाली जिले में खाकी को शर्मसार करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ दो थानों के चार पुलिसकर्मियों ने मिलकर तस्करी की एक खेप पकड़ी, लेकिन फर्ज निभाने के बजाय तस्करों से 2 लाख रुपये का सौदा कर उन्हें रफूचक्कर कर दिया। लेकिन जिस कार को घूस लेकर छोड़ा गया, उसे कुछ ही देर बाद तीसरे थाने की पुलिस ने धर दबोचा। मामले का खुलासा होने पर एसपी आदर्श सिधु ने सख्त एक्शन लेते हुए चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।