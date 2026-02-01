Pali Crime: पाली में सनसनी, फिल्मी स्टाइल में पिस्टल दिखाकर युवक का अपहरण, 2 करोड़ के गहने लूटे

पुलिस ने बताया कि बदमाश जगाराम को कार में बैठाकर आहोर और तखतगढ़ के बीच एक सुनसान इलाके में ले गए। वहां उसके पास मौजूद करीब डेढ़ किलो सोने के गहने छीन लिए और उसे वहीं उतारकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फालना पुलिस हरकत में आई और जिलेभर में नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और संदिग्ध मार्गों पर जांच जारी है। फालना थानाधिकारी विक्रमसिंह ने बताया कि मौके का मुआयना कर लिया गया है और मामले की गहन पड़ताल की जा रही है।