पाली में 1 से 3 लाख का कुल ‘कदम’, पुराना प्लांट होगा ‘सेवानिवृत्त’

पाली डेयरी में अभी सिर्फ 1 लाख लीटर क्षमता का रेफ्रिजरेशन प्लांट बना है। जो करीब 25 साल पहले बनाया था। डेयरी में रोजाना 1.25 लाख लीटर से दूध जिले के विभिन्न गांवों से आता है। डेयरी में नया रेफ्रिजरेशन प्लांट लगने पर दूध संग्रहण की क्षमता तीन गुना बढ़ जाएगी। इस पर डेयरी अधिक दूध का संग्रहण करेगी तो दूध उत्पादकों को भी लाभ मिलेगा। उनको दूध घर-घर जाकर नहीं बेचना होगा और फेट के आधार पर वे दूध सीधा डेयरी को दे सकेंगे।