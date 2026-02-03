370 लाख रुपए से 8500 किसानों के घरों में छाएंगी खुशियां

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से जापान इंटरनेशनल कॉरर्पोरेशन एजेंसी (जायका) की ओर से वर्ष 1964-65 में बने सारण बांध व स्टेट काल में बने शिवनाथ सागर बांध के दशा के साथ उनकी नहरों को सुधारा जा रहा है। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के 66 एमसीएफटी पानी क्षमता वाले सारण बांध पर 224.23 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 3.36 किमी की नहरों को भी सुधारा जाएगा। यह बांध बनने के बाद सारण व वोपारी गांव के 495 हैक्टेयर के कमांड क्षेत्र में बेहतर सिंचाई हो सकेगी। इस बांध का कार्य 14 जनवरी 2028 तक पूरा किया जाएगा। बांध बनने पर चार हजार लोगों को लाभ मिलेगा।