2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

प्रदेश में इस जगह 35 साल बाद भरेगा पशु मेला

निम्बेश्वर महादेव पशु मेला सांडेराव के पास निम्बेश्वर महादेव मंदिर के पास 13 से 17 जनवरी तक भरेगा। यह मेला 35 साल बाद भरेगा। मेले को लेकर सोमवार को कलक्ट्रर कक्ष में बैठक आयोजित हुई। जिसमें जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने कहा कि मेले का आगाज 13 फरवरी सुबह 11 बजे झण्डारोहण के साथ होगा। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Rajeev Dave

Feb 02, 2026

Cattle Fair

निम्बेश्वर महादेव पशु मेले को लेकर चर्चा करते अ​धिकारी।

निम्बेश्वर महादेव पशु मेला सांडेराव के पास निम्बेश्वर महादेव मंदिर के पास 13 से 17 जनवरी तक भरेगा। यह मेला 35 साल बाद भरेगा। मेले को लेकर सोमवार को कलक्ट्रर कक्ष में बैठक आयोजित हुई। जिसमें जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने कहा कि मेले का आगाज 13 फरवरी सुबह 11 बजे झण्डारोहण के साथ होगा। मेले में पुंगनूर, गिर, कांकरेज, थारपारकर व शंकर नस्ल के गायों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मेले में14 फरवरी को अश्व व ऊंट नृत्य, श्रृंगार प्रतियोगिता होगी। इसके अलावा रस्साकस्सी, साफा, मूंछ, गोडवाड़ केसरी, गोडवाड़ सुन्दरी, बेस्ट गोडवाड़ कपल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। मेले में शाम को सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

भजन संध्या 15 को

मेले में 15 फरवरी को मारवाड़ी अश्व प्रतियोगिता का आयोजन होगा। भजन संध्या में रात को गायक मारवाड़ी भजन गाएंगे। इसी तरह 16 फरवरी को गाय, भैंस, ऊंट, भेड व बकरी प्रतियोगिता तथा शाम 7 से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मेले के दिन 17 फरवरी को पारितोषण वितरण के साथ मेले का समापन होगा।

इनको सौंपी व्यवस्था

बैठक में अधिकारियों को व्यवस्था सौंपी गई। पुलिस, यातायात, पशुपालकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तीन पारियों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने, डिस्कॉम अधीक्षण अभियंता को मेले स्थल पर सुचारू विद्युत उपलब्ध करवाने, पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता को मेला रोड व्यवस्था, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को आमजन व पशुओं के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने, जिला शिक्षा अधिकारी को स्वागत गीत व उद्घोषक व्यवस्था करने, सरस डेयरी प्रबंधक को सरस पशु आहार उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी तरह अन्य विभागों के अधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया। बैठक में बाली अतिरिक्त जिला कलक्टर शैलेन्द्रसिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ मनोज पंवार आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 08:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / प्रदेश में इस जगह 35 साल बाद भरेगा पशु मेला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले में अवैध पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण, दो जगह पकड़े ड्रम

Petroleum products
पाली

प्रदेश के न्यायालयों में पहला ई-सेवा केन्द्र पाली में, न्याय प्रक्रिया होगी सरल

E-Service Center
पाली

इंतजार के बाद इस कार्य के लिए पाली का नम्बर

railway
पाली

खुशखबरी: राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन बनने जा रहा हाईटेक, 97 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू, मिलेंगी ये सुविधाएं

पाली

Rajasthan Murder: राजस्थान में पति ने पीट-पीटकर की पत्नी की हत्या, फिर जंगल में जाकर उठाया खौफनाक कदम

Wife murder, wife murder in Rajasthan, wife murder in Pali, husband murders wife, Pali murder news, Rajasthan murder news, पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या इन राजस्थान, पत्नी की हत्या इन पाली, पति ने की पत्नी की हत्या, पाली मर्डर न्यूज, राजस्थान मर्डर न्यूज
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.