इंतजार के बाद इस कार्य के लिए पाली का नम्बर

पाली में अंग्रेजी शासन काल के समय रेलवे स्टेशन बनाया था। इस स्टेशन का उसके बाद रूप बदला और अब फिर से रूप बदलने के लिए पहले रेल मंत्रालय की ओर से 293.73 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया था। जिसे बाद में करीब 200 करोड़ रुपए घटा दिया। अब इसकी लागत करीब 97 करोड़ रुपए कर दी है। जब स्टेशन की लागत 293.73 करोड़ रुपए थी। उस समय स्टेशन को धौलपुर के पत्थर से मारवाड़ की स्थापत्य कला के साथ राजपूत स्थापत्य कला के साथ बनाना तय किया था। पाली शहर के सुभाष सर्किल और वृद्धाश्रम की तरफ दोनों ओर रेलवे प्लेटफार्म की निकासी व प्रवेश बनाया जाना था। प्लेटफार्म पर प्रतीक्षा कक्ष, रेलगाड़ियों के कोच देखने के इंडिकेटर के साथ अन्य सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया करानी थी। इन सभी में बजट घटने के बाद बदलाव किया है।