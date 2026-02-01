जिले में अवैध पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण, दो जगह पकड़े ड्रम

ड्रमों की जांच करते रसद विभाग के अधिकारी।
जिले के हाइवे व मार्गों पर अवैध पेट्रोलियम पदार्थों का अवैध भंडार किया जा रहा है। जिले के नेशनल हाइवे एनएच 62 पर सिन्दरू सरहद के पास तहसील सुमेरपुर क्षेत्र में सोमवार को पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण पकड़ा गया। रसद विभाग की टीम ने एक वाहन भी जब्त किया। पुलिस की सूचना पर जिला रसद अधिकारी कमल कुमार पंवार, प्रवर्तन अधिकारी जितेन्द्रसिंह अशिया ने हाइवे िस्थत एक होटल पर कार्रवाई की। वहां एक वाहन में 6 ड्रम तथा एक ड्रम वाहन के पास रखा मिला। जिनमें 1240 लीटर डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ था। इसी तरह कालिया मगरा बरसाती नाला दुजाना सरहद क्षेत्र स्थित खेत के पास सरकारी भूमि पर खुले में कई ड्रम बिखरे मिले। उनकी जांच करने पर 31 ड्रमों में लगभग 5960 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। वे ड्रम किसके थे, यह पता नहीं लगा सका। रसद विभाग की टीम ने 38 ड्रमों में बरामद पेट्रोलियम पदार्थ सहित वाहन जब्त किए। उनको पुलिस थाना साण्डेराव में रखवाया गया।
