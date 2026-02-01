2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

जिले में अवैध पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण, दो जगह पकड़े ड्रम

जिले के हाइवे व मार्गों पर अवैध पेट्रोलियम पदार्थों का अवैध भंडार किया जा रहा है। जिले के नेशनल हाइवे एनएच 62 पर सिन्दरू सरहद के पास तहसील सुमेरपुर क्षेत्र में सोमवार को पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण पकड़ा गया। रसद विभाग की टीम ने एक वाहन भी जब्त किया। पुलिस की सूचना पर जिला [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Rajeev Dave

Feb 02, 2026

Petroleum products

ड्रमों की जांच करते रसद विभाग के अ​धिकारी।

जिले के हाइवे व मार्गों पर अवैध पेट्रोलियम पदार्थों का अवैध भंडार किया जा रहा है। जिले के नेशनल हाइवे एनएच 62 पर सिन्दरू सरहद के पास तहसील सुमेरपुर क्षेत्र में सोमवार को पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण पकड़ा गया। रसद विभाग की टीम ने एक वाहन भी जब्त किया। पुलिस की सूचना पर जिला रसद अधिकारी कमल कुमार पंवार, प्रवर्तन अधिकारी जितेन्द्रसिंह अशिया ने हाइवे िस्थत एक होटल पर कार्रवाई की। वहां एक वाहन में 6 ड्रम तथा एक ड्रम वाहन के पास रखा मिला। जिनमें 1240 लीटर डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ था। इसी तरह कालिया मगरा बरसाती नाला दुजाना सरहद क्षेत्र स्थित खेत के पास सरकारी भूमि पर खुले में कई ड्रम बिखरे मिले। उनकी जांच करने पर 31 ड्रमों में लगभग 5960 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। वे ड्रम किसके थे, यह पता नहीं लगा सका। रसद विभाग की टीम ने 38 ड्रमों में बरामद पेट्रोलियम पदार्थ सहित वाहन जब्त किए। उनको पुलिस थाना साण्डेराव में रखवाया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 07:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / जिले में अवैध पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण, दो जगह पकड़े ड्रम
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश में इस जगह 35 साल बाद भरेगा पशु मेला

Cattle Fair
पाली

प्रदेश के न्यायालयों में पहला ई-सेवा केन्द्र पाली में, न्याय प्रक्रिया होगी सरल

E-Service Center
पाली

इंतजार के बाद इस कार्य के लिए पाली का नम्बर

railway
पाली

खुशखबरी: राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन बनने जा रहा हाईटेक, 97 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू, मिलेंगी ये सुविधाएं

पाली

Rajasthan Murder: राजस्थान में पति ने पीट-पीटकर की पत्नी की हत्या, फिर जंगल में जाकर उठाया खौफनाक कदम

Wife murder, wife murder in Rajasthan, wife murder in Pali, husband murders wife, Pali murder news, Rajasthan murder news, पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या इन राजस्थान, पत्नी की हत्या इन पाली, पति ने की पत्नी की हत्या, पाली मर्डर न्यूज, राजस्थान मर्डर न्यूज
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.