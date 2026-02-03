Pali: पाली में दर्दनाक हादसा, कुएं में मिट्टी ढहने से 2 की मौत, हाथों से मिट्टी खोदकर बचाई दो युवकों की जान

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आस-पास मौजूद लोगों ने फावड़े और हाथों से मिट्टी खोदकर बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद जवरीलाल और मनोहर को बाहर निकाल लिया गया, जिन्हें तुरंत सोजत सिटी अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों का उपचार जारी है। वहीं महेंद्र और लक्ष्मण कुएं में करीब 15 फीट की गहराई तक मिट्टी में दबे रह गए। समय पर रेस्क्यू नहीं हो पाने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।