3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali: पाली में दर्दनाक हादसा, कुएं में मिट्टी ढहने से 2 की मौत, हाथों से मिट्टी खोदकर बचाई दो युवकों की जान

पाली के चंडावल थाना क्षेत्र में पाइपलाइन का काम करते समय बड़ा हादसा हो गया। 15 फीट गहरे कुएं में मिट्टी ढहने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Feb 03, 2026

Well collapses, well collapses in Pali, two dead after being buried under mud, two youths die in Pali, Pali News, Rajasthan News, कुएं ढहा, पाली में कुएं ढहा, मिट्टी में दबने से दो की मौत, पाली में दो युवकों की मौत, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

पाली। चंडावल थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 15 फीट गहरे कुएं में मिट्टी ढहने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ, जब चार युवक ट्यूबवेल से कुएं तक पानी की पाइपलाइन का कनेक्शन कर रहे थे।

घटना चंडावल से केरिया बेरा मार्ग पर स्थित बावरियों की ढाणी की है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे पाइपलाइन डालने के बाद युवक कुएं और ट्यूबवेल के बीच खोदी गई खाई में खड़े थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी ढह गई और चारों युवक उसमें दब गए।

मौके पर चीख-पुकार मची

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आस-पास मौजूद लोगों ने फावड़े और हाथों से मिट्टी खोदकर बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद जवरीलाल और मनोहर को बाहर निकाल लिया गया, जिन्हें तुरंत सोजत सिटी अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों का उपचार जारी है। वहीं महेंद्र और लक्ष्मण कुएं में करीब 15 फीट की गहराई तक मिट्टी में दबे रह गए। समय पर रेस्क्यू नहीं हो पाने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक और घायल

सीओ सोजत सिटी रतनाराम देवासी के अनुसार हादसे में महेंद्र कुमार (34) पुत्र सम्पतराम बावरी और लक्ष्मण (26) पुत्र बालूराम बावरी की मौत हो गई। वहीं जवरीलाल (26) पुत्र सम्पतलाल बावरी और मनोहर (42) पुत्र सम्पतलाल बावरी घायल हुए हैं। दोनों घायलों का सोजत सिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

ऐसे हुआ हादसा

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बावरियों की ढाणी में स्थित ट्यूबवेल से करीब 300 फीट दूर एक खुला कुआं है। कुएं का जलस्तर बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल से कुएं तक पाइपलाइन बिछाने के लिए करीब 20 फीट गहरी खाई खोदी गई थी। पाइपलाइन का कनेक्शन करने के बाद चारों युवक खाई में खड़े थे, तभी अचानक मिट्टी ढह गई और यह हादसा हो गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Assembly : अचानक गरमाया सदन का माहौल, जानें क्यों ‘भिड़े’ सत्तापक्ष-विपक्ष?
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 03:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali: पाली में दर्दनाक हादसा, कुएं में मिट्टी ढहने से 2 की मौत, हाथों से मिट्टी खोदकर बचाई दो युवकों की जान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश में इस जगह 35 साल बाद भरेगा पशु मेला

Cattle Fair
पाली

जिले में अवैध पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण, दो जगह पकड़े ड्रम

Petroleum products
पाली

प्रदेश के न्यायालयों में पहला ई-सेवा केन्द्र पाली में, न्याय प्रक्रिया होगी सरल

E-Service Center
पाली

इंतजार के बाद इस कार्य के लिए पाली का नम्बर

railway
पाली

खुशखबरी: राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन बनने जा रहा हाईटेक, 97 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू, मिलेंगी ये सुविधाएं

पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.