जयपुर में 3 किलो चांदी और 25 लाख से बना अनोखा शादी कार्ड, 1 साल में तैयार, 65 देवी-देवताओं की प्रतिमाएं उकेरीं

कार्ड के केंद्र में वधु श्रुति जौहरी और वर हर्ष सोनी का नाम अंकित है। उनके चारों ओर हाथियों को पुष्प वर्षा करते दर्शाया गया है, जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। कार्ड की बाहरी परत पर अष्ट लक्ष्मी अपनी सेविकाओं के साथ विराजमान हैं, जबकि पीछे की ओर तिरुपति बालाजी के ऊपर सूर्यदेव की आभा उकेरी गई है। इस निमंत्रण पत्र के भीतर वर-वधू के माता-पिता और पूरे परिवार के नाम भी चांदी पर ही अंकित किए गए हैं।