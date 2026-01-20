राजस्थान में 100-100 रुपए जोड़कर महिलाएं बनीं ‘करोड़पति’, ‘अमृता’ योजना ने बदली तकदीर, 18 करोड़ की कुल राशि एकत्र

यह मॉडल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। महिलाएं अब केवल ‘लाभार्थी’ नहीं, बल्कि ‘प्रबंधक’ की भूमिका में हैं। 100 रुपए की यह छोटी सी शुरुआत आत्मनिर्भरता की एक बड़ी क्रांति बन चुकी है। यह योजना पूरे प्रदेश के लिए थी, पर हमने इस पर ज्यादा काम किया। संभव है यह प्रदेश का सबसे बड़ा करोड़पति समूह है। कोविड़ में जब लोगों के पास पैसा खत्म हो रहा था, तब इन महिलाओं ने सैकड़ों परिवारों की मदद की।

-विप्लव न्यौला, उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, झुंझुनूं