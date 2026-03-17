राजस्थान का अनूठा धाम, इस जिले से होती है एंट्री और बाहर निकलते ही पहुंच जाते है हरियाणा

धाम की एक खास पहचान यह भी है कि यह पूरी तरह दान-मुक्त परिसर है। आधुनिक दौर में, जहां अधिकांश मंदिरों में दान-दक्षिणा की व्यवस्था होती है। वहीं यहां नकद दान पूरी तरह प्रतिबंधित है। मंदिर में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को मिश्री और पेड़ों का प्रसाद वितरित किया जाता है, जो भक्तों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। साथ ही समय पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए रसोई में निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था भी रहती है।