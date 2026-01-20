Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन की तारीख फिर बदली, फरवरी में शुभारंभ की उम्मीद, सुरक्षा और तैयारियां जारी

उद्घाटन को लेकर प्रस्तावित भव्य समारोह की तैयारियां भी तेजी से जारी हैं। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा घेरा, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।