बाड़मेर

Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन की तारीख फिर बदली, फरवरी में शुभारंभ की उम्मीद, सुरक्षा और तैयारियां जारी

राजस्थान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा में स्थापित रिफाइनरी का उद्घाटन पहले 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित था, जिसे लेकर तैयारियां भी की जा रही थी। हालांकि, अब इसका उद्घाटन अगले महीने फरवरी में होने की संभावना जताई जा रही है।

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Jan 20, 2026

Pachpadra Refinery Launch Date Changed

पचपदरा रिफाइनरी (फोटो- पत्रिका)

Pachpadra Refinery Balotra: राजस्थान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) के शुभारंभ को लेकर एक बार फिर इंतजार बढ़ गया है। बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थापित इस रिफाइनरी का उद्घाटन पहले 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित था।

बता दें कि इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई थीं। लेकिन अब उद्घाटन की तिथि आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, रिफाइनरी का शुभारंभ अब अगले महीने फरवरी में किया जा सकता है। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।

7 जनवरी से सीआईएसएफ की तैनाती

इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम कदम उठाए गए हैं। सात जनवरी से रिफाइनरी परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती कर दी गई है। पहले चरण में कुल 195 सीआईएसएफ कार्मिकों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जवान चौबीसों घंटे रिफाइनरी परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हुई है।

समारोह की तैयारियां भी तेज

उद्घाटन को लेकर प्रस्तावित भव्य समारोह की तैयारियां भी तेजी से जारी हैं। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा घेरा, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

गौरतलब है कि एचआरआरएल रिफाइनरी को राजस्थान के औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। इसके शुरू होने से न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

