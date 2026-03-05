ऑपरेशन मोना रिटर्न: होली पार्टी से पकड़ा गया तस्करी का सरगना, पत्नी के बहाने जेल से भागा था, 15 साल का रैकेट अब खत्म

जून 2024 में जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार जसिया 9 माह जेल में रहा। पत्नी की बीमारी का हवाला देकर 30 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आया, लेकिन 23 अप्रैल 2025 को जेल में दोबारा पेश नहीं हुआ और फरार होकर पहले से ज्यादा सक्रियता से तस्करी में जुट गया। नारायणराम भी 2020 से हिस्ट्रीशीटर है और उस पर शराब तस्करी, मारपीट, ऑर्म्स एक्ट व एनडीपीएस सहित 15 से अधिक मामले दर्ज हैं।