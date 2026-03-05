बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, न्याय के मंदिर में खौफ का तांडव सुन मचा हड़कंप, छावनी बना परिसर

जैसे ही बम की सूचना मिली, एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। डॉग स्क्वॉयड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है, जो परिसर के कोने-कोने की बारीकी से तलाशी ले रहे हैं। न्यायिक कार्यों को रोक दिया गया है और पक्षकारों सहित सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है।