बीकानेर

बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, न्याय के मंदिर में खौफ का तांडव सुन मचा हड़कंप, छावनी बना परिसर

बीकानेर में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत परिसर को घेरे में लेकर खाली कराना शुरू किया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है।

बीकानेर

image

Arvind Rao

Mar 05, 2026

Bikaner Court Bomb Threat Sparks Panic Complex Evacuated Security Tightened
Play video

बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो- पत्रिका)

Bikaner Court Bomb Threat: राजस्थान के बीकानेर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बीकानेर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और पूरे कोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है।

जैसे ही बम की सूचना मिली, एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। डॉग स्क्वॉयड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है, जो परिसर के कोने-कोने की बारीकी से तलाशी ले रहे हैं। न्यायिक कार्यों को रोक दिया गया है और पक्षकारों सहित सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है।

बार एसोसिएशन अध्यक्ष की भावुक अपील

बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी अधिवक्ताओं और आम जनता से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आह्वान किया है। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क कर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया।

अजय पुरोहित ने जारी किया संदेश

'सभी अधिवक्तागणों, पक्षकारों एवं न्यायिक कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि तुरंत प्रभाव से अदालत परिसर को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाना अति आवश्यक है। जो अधिवक्ता अभी तक परिसर नहीं पहुंचे हैं, वे अपने घरों में ही सुरक्षित रहें।'

पुलिस की कार्रवाई और जांच

पुलिस धमकी के स्रोत का पता लगाने में जुटी है कि यह कॉल या संदेश कहां से आया है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह केवल एक 'होक्स कॉल' (अफवाह) है या वास्तविक खतरा, लेकिन प्रशासन कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है।

खबर शेयर करें:

