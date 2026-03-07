IAS Success Story : आखिरी कोशिश में मिली UPSC में 287वीं रैंक, पढ़ें बालोतरा के जितेंद्र प्रजापत की प्रेरक कहानी

IAS Success Story : लगातार असफलताओं के बावजूद हिम्मत नहीं हारने की जिद आखिरकार रंग लाई। नौवां और आखिर मौका था, जितेंद्र प्रजापत ने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था। शुक्रवार को जब UPSC 2026 का Result आया तो जितेंद्र प्रजापत खुशी से चीख पड़े। आंखों से पानी रुक नहीं था। कई बार रिजल्ट में अपना नम्बर देख रहे थे। जब आंखों ने तय कर लिया और मन ने मान लिया कि अब उनका सपना पूरा हो गया है और वो आईएएस बन गए है। तब उन्होंने राहत की सांस ली। जितेंद्र प्रजापत की प्रेरक कहानी आपको भी हिम्मत देगी, पढ़ें।