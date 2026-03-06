Rajasthan Weather: प्रति-चक्रवाती तंत्र का असर, राजस्थान में प्रचंड रूप दिखाएगी गर्मी, चलेगी लू, 8-9-10 मार्च के लिए आया बड़ा अलर्ट

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में गुजरात और उससे सटे अरब सागर के ऊपर एक प्रति-चक्रवाती तंत्र विकसित हो गया है। इस मौसमी बदलाव के चलते आगामी एक सप्ताह तक बाड़मेर सहित पूरे संभाग में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है।