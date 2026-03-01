जैसलमेर : ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव, दो युवतियों ने अपनाया संयम जीवन का पावन मार्ग

उनका यह निर्णय युवा पीढ़ी के लिए त्याग, तप और आत्मानुशासन का प्रेरक संदेश बन गया है। चादर महोत्सव आयोजन समिति के सचिव पदम टाटिया ने बताया कि दीक्षा महोत्सव के साथ ही जैसलमेर में 6 से 8 मार्च तक भव्य चादर महोत्सव तथा विश्वव्यापी दादागुरु इकतीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जैसलमेर पहुंच चुके हैं। चादर महोत्सव में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति से चादर अर्पित कर मंगलकामनाएं करेंगे। वहीं 7 मार्च को विश्वभर में एक करोड़ आठ लाख श्रद्धालु दादागुरु इकतीसा के सामूहिक पाठ में सहभागी बनेंगे, जिससे वातावरण आध्यात्मिक चेतना से आलोकित होगा। जैसलमेर की पावन धरा पर संपन्न यह दीक्षा महोत्सव न केवल राजस्थान बल्कि देशभर के लिए वैराग्य, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना का प्रेरक संदेश बन गया है। श्रद्धालुओं ने नवदीक्षित साध्वियों के उज्ज्वल संयम जीवन की मंगलकामना करते हुए इसे समाज के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया।