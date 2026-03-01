5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

जैसलमेर : ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव, दो युवतियों ने अपनाया संयम जीवन का पावन मार्ग

जैन धर्म की पावन परंपरा में जैसलमेर की धरा पर गुरुवार को एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण देखने को मिला। दीक्षा महोत्सव में राजस्थान की दो युवा मुमुक्षु संतोष मालू और मेना (मैना) लूणिया ने सांसारिक जीवन का त्याग कर संयम मार्ग को अंगीकार किया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Mar 05, 2026

जैन धर्म की पावन परंपरा में जैसलमेर की धरा पर गुरुवार को एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण देखने को मिला। दीक्षा महोत्सव में राजस्थान की दो युवा मुमुक्षु संतोष मालू और मेना (मैना) लूणिया ने सांसारिक जीवन का त्याग कर संयम मार्ग को अंगीकार किया। गच्छाधिपति आचार्य जिन मणिप्रभ सूरीश्वर आदि ठाणा के सान्निध्य में आयोजित दीक्षा समारोह में सैकड़ों साधु-साध्वियां और हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। मंत्रोच्चार, मंगलगान और जयघोष के बीच पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत हो उठा।

दीक्षा से पूर्व दोनों मुमुक्षुओं की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में समाजबंधु शामिल हुए और पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया। परिवारजनों ने भावुक क्षणों के बीच अपनी बेटियों को संयम जीवन के लिए विदा किया। यह दृश्य एक ओर भावुकता से भरा था तो दूसरी ओर धर्मगौरव और त्याग की प्रेरणा से परिपूर्ण रहा।

28 वर्षीय संतोष मालू बचपन से ही धार्मिक संस्कारों में पली-बढ़ीं। वाणिज्य विषय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका झुकाव धीरे-धीरे आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ा। कोरोना काल के दौरान जीवन की अनिश्चितता ने उनके भीतर वैराग्य भाव को और मजबूत किया। दीक्षा से पूर्व उन्होंने भावुक शब्दों में कहा, ' मैं दासी नहीं, रानी बनने जा रही हूं।' दीक्षा प्रक्रिया के उन्होंने पंच महाव्रत—सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—धारण कर संयम पथ का संकल्प लिया। दीक्षा उपरांत उन्हें संकल्पप्रज्ञा नाम प्रदान किया गया। इसी प्रकार मेना लूणिया ने भी आत्मकल्याण के साथ लोककल्याण की भावना से संयम जीवन स्वीकार किया। सत्संग और आगम अध्ययन के प्रति उनकी विशेष रुचि ने उन्हें प्रारंभ से ही साधना मार्ग की ओर प्रेरित किया। दीक्षा के अंतिम चरण में केशलोचन और वेश परिवर्तन की पावन विधि संपन्न हुई। इसके पश्चात उन्हें समर्पणप्रज्ञा म.सा. नाम प्रदान किया गया।

उनका यह निर्णय युवा पीढ़ी के लिए त्याग, तप और आत्मानुशासन का प्रेरक संदेश बन गया है। चादर महोत्सव आयोजन समिति के सचिव पदम टाटिया ने बताया कि दीक्षा महोत्सव के साथ ही जैसलमेर में 6 से 8 मार्च तक भव्य चादर महोत्सव तथा विश्वव्यापी दादागुरु इकतीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जैसलमेर पहुंच चुके हैं। चादर महोत्सव में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति से चादर अर्पित कर मंगलकामनाएं करेंगे। वहीं 7 मार्च को विश्वभर में एक करोड़ आठ लाख श्रद्धालु दादागुरु इकतीसा के सामूहिक पाठ में सहभागी बनेंगे, जिससे वातावरण आध्यात्मिक चेतना से आलोकित होगा। जैसलमेर की पावन धरा पर संपन्न यह दीक्षा महोत्सव न केवल राजस्थान बल्कि देशभर के लिए वैराग्य, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना का प्रेरक संदेश बन गया है। श्रद्धालुओं ने नवदीक्षित साध्वियों के उज्ज्वल संयम जीवन की मंगलकामना करते हुए इसे समाज के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Mar 2026 08:46 pm

Hindi News / News Bulletin / जैसलमेर : ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव, दो युवतियों ने अपनाया संयम जीवन का पावन मार्ग

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

खेत की मेड के विवाद में युवक को ट्रैक्टर से कुचला, 6 आरोपी गिरफ्तार

SHIVPURI
शिवपुरी

Rajasthan Crime: दिनदहाड़े ज्वैलरी दुकान से चांदी की दो चेन पार, युवक-युवती सीसीटीवी में कैद

sri Ganganagar crime
श्री गंगानगर

पुष्करणा समाज की पारंपरिक गैर देर रात तक चला होरी का पारंपरिक गायन

नागौर

खेल संकुल में 8 मार्च को लगेगा मेगा जांच एवं परामर्श शिविर

झालावाड़

जल संरक्षण में MP के इस जिले ने मारी बाजी, CM मोहन ने की सराहना

rajgarh news
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.