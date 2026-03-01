Ahmedabad: स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल का मामला: आरोपी निकला बांग्लादेशी

सिंघल ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच की टीम ने काफी मशक्कत की। इसे जाल में फंसाने के लिए खुद भी कई बार ऐसे लोगों से ई-मेल खरीदे गए। डॉलर में पैसे चुकाए, जिन ई-मेल को खरीदा गया था, उसमें से एक का उपयोग महाराष्ट्र में भेजे गए धमकी भरे ई-मेल में किया गया, जिससे इसकी लिप्तता की पुष्टि हुई और इसे धर दबोचा। यह डार्क वेब पर लीक हुए डेटा में छेड़छाड़ कर उसे फिर से बेचता होने की भी बात सामने आई है। इसके पास से तीन से चार टीबी डेटा रिकवर हुआ है। 250 ई-मेल मिले हैं,जिसमें से 50 का उपयोग देश में स्कूलों, कोर्ट व अन्य संस्थानों को धमकी भरे ई-मेल भेजने में उपयोग हुआ है। यह बड़ा रैकेट है, इसके ऊपर भी दो और लेयर हैं, जो विदेश में बैठकर इस प्रकार से धमकी भरे ई-मेल भेज रहे हैं। ऐसे ई-मेल बेचने के लिए इसने एक्सपेटसेलर डॉट शॉप नाम से वेबसाइट बनाई थी। उस पर यह कैश एप अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुगल वॉइस नंबर, टेक्स नाउ अकाउंट, आईपी-प्रोक्सी सर्विस, वीपीएन सर्विस, प्रीमियम सब्सिक्रिप्शन, टेलाबेट अकाउंट, फेसबुक, इंस्टा, वॉट्सएप, टेलीग्राम अकाउंट, वेलिड फोन नंबर, आरडीपी, वीपीएस सर्विस जैसी सर्विस की बिक्री करता था। एक ईमेल के लिए एक से पांच डॉलर में बेचता। राशि क्रिप्टो करेंसी में स्वीकार करता था।