Gujarat: रंगोत्सव में पसरा मातम: धुलंडी के दिन डूबने से 20 की मौत

अहमदाबाद शहर में भी धुलंडी के दिन साबरमती नदी में नहाते समय डूबने से चार लोगों की मौत हो गई। साबरमती रिवरफ्रंट ईस्ट पुलिस के अनुसार यह घटना बुधवार की दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे के दौरान हुई। कुबेरनगर संतोषीनगर झुग्गी में रहने वाले तीन युवक व उसका एक मित्र सहित चार लोग धुलंडी के बाद नाना चिलोडा नंदीग्राम के समीप साबरमती नदी में नहाने गए थे। गहराई में चले जाने से यह डूब गए, जिससे इनकी मौत हो गई। इनमें साहिल कोरी (21), दुर्गेश कोरी (21), सनी यादव (28) तथा पीयुष मेहरचंदानी (17) शामिल हैं। पीयुष ने उपचार के दौरान सिविल अस्पताल में दम तोड़ा।