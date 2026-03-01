5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

सुभाष ब्रिज बनेगा आठ लेन का, पहले नौ माह में चार लेन का हो जाएगा तैयार

Ahmedabad : पिछले लगभग तीन महीने से बंद सुभाष ब्रिज अब चरणबद्ध तरीके से नया रूप लेने जा रहा है। महानगरपालिका ने इसके विस्तार और मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। टेंडर में दर्शाई गई राशि 236 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। अगले दो वर्ष में यह [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Mar 05, 2026

Shubhash Bridge

Shubhash bridge

Ahmedabad : पिछले लगभग तीन महीने से बंद सुभाष ब्रिज अब चरणबद्ध तरीके से नया रूप लेने जा रहा है। महानगरपालिका ने इसके विस्तार और मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। टेंडर में दर्शाई गई राशि 236 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। अगले दो वर्ष में यह ब्रिज आठ लेन का तैयार हो जाएगा। जबकि नौ माह में चार लेन का पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए मुहर लगा दी गई है।सुभाष ब्रिज अहमदाबाद के उत्तर-पश्चिमी हिस्से को जोड़ने वाला अहम मार्ग है। पुल में आई दरारों के कारण इसे बंद कर दिया गया है। अब इसके बंद होने से अन्य मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है।

मनपा के अनुसार पहले चरण में लगभग नौ माह में पुल को चार लेन का बनाया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में दोनों ओर नए दो-दो लेन के सेपरेट स्ट्रक्चर जोड़े जाएंगे। इस तरह कुल मिलाकर पुल आठ लेन का हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस डिज़ाइन से यातायात का दबाव कम होगा और सुरक्षा मानकों में भी सुधार होगा।

टेंडर में दर्शाई गई राशि 236 करोड़ रुपए है, जिसके तहत पुल की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। प्रस्तावित डिज़ाइन में 8.0 मीटर कैरिजवे, दोनों ओर 0.5 मीटर के क्रैश बैरियर, 1.2 मीटर फुटपाथ और 0.35 मीटर पैरापेट शामिल हैं। यह संरचना अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।ब्रिज के स्लेब पर वाटर प्रूफ मैम्बरेन तथा बीटू मिनश वेरिंग कोट होगा।

मनपा के अनुसार मंजूरी मिलने के बाद कार्य जल्द शुरू होगा और निर्धारित दो वर्षों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल के तैयार होने पर रोज़ाना लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी और अहमदाबाद की आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

05 Mar 2026 10:57 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / सुभाष ब्रिज बनेगा आठ लेन का, पहले नौ माह में चार लेन का हो जाएगा तैयार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

निकोल क्षेत्र को 97 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, विराटनगर में सीएचसी का लोकार्पण

Ahmedabad news
अहमदाबाद

बालिका को लगी एयरगन की गोली, बच्चे की सांसनली से कंकड़ निकाला

ahmedabad civil hospital
अहमदाबाद

Ahmedabad: स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल का मामला: आरोपी निकला बांग्लादेशी

Ahmedabad Cyber crime Branch
अहमदाबाद

Gujarat: रंगोत्सव में पसरा मातम: धुलंडी के दिन डूबने से 20 की मौत

Arvalli
अहमदाबाद

अहमदाबाद की स्कूलों को धमकी भरे-ईमेल भेजने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक गिरफ्तार

Ahmedabad Police
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.