सुभाष ब्रिज बनेगा आठ लेन का, पहले नौ माह में चार लेन का हो जाएगा तैयार

Ahmedabad : पिछले लगभग तीन महीने से बंद सुभाष ब्रिज अब चरणबद्ध तरीके से नया रूप लेने जा रहा है। महानगरपालिका ने इसके विस्तार और मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। टेंडर में दर्शाई गई राशि 236 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। अगले दो वर्ष में यह ब्रिज आठ लेन का तैयार हो जाएगा। जबकि नौ माह में चार लेन का पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए मुहर लगा दी गई है।सुभाष ब्रिज अहमदाबाद के उत्तर-पश्चिमी हिस्से को जोड़ने वाला अहम मार्ग है। पुल में आई दरारों के कारण इसे बंद कर दिया गया है। अब इसके बंद होने से अन्य मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है।