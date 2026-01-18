राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार, बालोतरा में बनेगा ‘राजस्थान पेट्रो जोन’, खुलेंगे रोजगार के द्वार

रीको इकाई प्रभारी कुलदीप दाधीच ने बताया कि रीको प्रबंधन की ओर से रिफाइनरी सह-उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से बालोतरा के ग्राम सिधियों की ढाणी, वेदरलाई, बोरावास और खेमाबाबा नगर में स्थित कुल 330.77 हेक्टेयर राजकीय भूमि को चिन्हित कर आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। भूमि आवंटन का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया था, जिस पर सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की गई।