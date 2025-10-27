Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान में उद्योग और रोजगार को मिली रफ्तार, पचपदरा के पेट्रो जोन में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू

Land Allotment: पचपदरा स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में नए उद्योगों के लिए भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह जोन प्रदेश की नई औद्योगिक प्रगति का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 27, 2025

Rajasthan Industry and employment gain

पचपदरा रिफाइनरी (फोटो- पत्रिका)

Land Allotment Starts Petro Zone in Pachpadra: राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने बालोतरा जिले में स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) के पास बने राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) में जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जोन प्रदेश की नई औद्योगिक प्रगति का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है।


रीको ने हाल ही में डायरेक्ट अलॉटमेंट स्कीम 2025 के तहत पॉलिमर आधारित उद्योगों को 11 प्लॉट आवंटित किए हैं, जिनमें करीब 65 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। रीको के अनुसार, रिफाइनरी में जल्द ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने वाला है, जिससे कई उद्यमी यहां उद्योग लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। यह उद्योग रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेंगे।


इन 11 प्लॉटों के अलावा, 25 उद्यमियों ने पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक उद्योग लगाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होने की उम्मीद है।


प्राकृतिक गैस उत्पादन में बनेगी नई पहचान


राजस्थान पहले से ही कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। अब आरपीजेड के विकास से राज्य पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक निर्माण क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की दिशा में बढ़ रहा है।


उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन


छोटे और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए रीको “प्लग एंड प्ले” फैक्ट्री शेड्स भी तैयार कर रहा है। करीब 3 करोड़ रुपए लागत के आठ शेड्स निर्माणाधीन हैं, ताकि उद्यमी तुरंत उत्पादन शुरू कर सकें। इन इकाइयों को कच्चे माल की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।


रिफाइनरी से मात्र 12 किमी दूर स्थित यह जोन अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग-25 से जुड़ा है। यहां प्लास्टिक, पॉलिमर प्रोसेसिंग, रबर, तकनीकी वस्त्र, रसायन और फार्मा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना है।

ये भी पढ़ें

आशिक संग रंगरलिया मनाने के लिए पति का करवाया किडनैप, हाथ-पैर तोड़े और मरा समझकर छोड़ गए, अब मौत से 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ
झुंझुनू
Jhunjhunu Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में उद्योग और रोजगार को मिली रफ्तार, पचपदरा के पेट्रो जोन में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Barmer: खेल-खेल में 2 मासूम भाई-बहन टांके में गिरे, दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

brother and sister died
बाड़मेर

‘प्रिंसिपल ने भेजा है तो क्या मेरे ऊपर आकर बैठेंगे’, थप्पड़बाज SDM के बाद राजस्थान में दूसरे एसडीएम का कारनामा

Barmer Medical College
बाड़मेर

राजस्थान में 55 डॉक्टरों की सेवा समाप्त, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, अब तक नहीं आए नए आदेश

Rajasthan
बाड़मेर

पत्नी छोड़ दूसरी शादीशुदा महिला संग रिश्ते में था बंशीलाल, रंजिश में भाई समेत 5 युवकों का किडनैप

Barmer
बाड़मेर

राजस्थान में एक और अग्निकांड, जिंदा जल गए तीन भाई, दो ने दम तोड़ा, तीसरा बेहद गंभीर… दिवाली पर गांव आया था

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.