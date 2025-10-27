राजस्थान में उद्योग और रोजगार को मिली रफ्तार, पचपदरा के पेट्रो जोन में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू

पचपदरा रिफाइनरी (फोटो- पत्रिका)
Land Allotment Starts Petro Zone in Pachpadra: राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने बालोतरा जिले में स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) के पास बने राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) में जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जोन प्रदेश की नई औद्योगिक प्रगति का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है।
रीको ने हाल ही में डायरेक्ट अलॉटमेंट स्कीम 2025 के तहत पॉलिमर आधारित उद्योगों को 11 प्लॉट आवंटित किए हैं, जिनमें करीब 65 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। रीको के अनुसार, रिफाइनरी में जल्द ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने वाला है, जिससे कई उद्यमी यहां उद्योग लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। यह उद्योग रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेंगे।
इन 11 प्लॉटों के अलावा, 25 उद्यमियों ने पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक उद्योग लगाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होने की उम्मीद है।
राजस्थान पहले से ही कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। अब आरपीजेड के विकास से राज्य पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक निर्माण क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की दिशा में बढ़ रहा है।
छोटे और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए रीको “प्लग एंड प्ले” फैक्ट्री शेड्स भी तैयार कर रहा है। करीब 3 करोड़ रुपए लागत के आठ शेड्स निर्माणाधीन हैं, ताकि उद्यमी तुरंत उत्पादन शुरू कर सकें। इन इकाइयों को कच्चे माल की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।
रिफाइनरी से मात्र 12 किमी दूर स्थित यह जोन अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग-25 से जुड़ा है। यहां प्लास्टिक, पॉलिमर प्रोसेसिंग, रबर, तकनीकी वस्त्र, रसायन और फार्मा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना है।
