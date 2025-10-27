राजस्थान में उद्योग और रोजगार को मिली रफ्तार, पचपदरा के पेट्रो जोन में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू



रीको ने हाल ही में डायरेक्ट अलॉटमेंट स्कीम 2025 के तहत पॉलिमर आधारित उद्योगों को 11 प्लॉट आवंटित किए हैं, जिनमें करीब 65 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। रीको के अनुसार, रिफाइनरी में जल्द ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने वाला है, जिससे कई उद्यमी यहां उद्योग लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। यह उद्योग रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेंगे।