आशिक संग रंगरलिया मनाने के लिए पति का करवाया किडनैप, हाथ-पैर तोड़े और मरा समझकर छोड़ गए, अब मौत से 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ

नवलगढ़ (झुंझुनूं): नवलगढ़ शहर के छोटा बस स्टैंड से दीपावली की रात कैलाश माहिच के अपहरण और जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल कैलाश की इलाज के दौरान जयपुर एसएमएस अस्पताल में रविवार शाम करीब चार बजे मौत हो गई। कैलाश की मौत से शहर में कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर लोगों के बीच कई प्रकार के सवाल उठने लगे हैं।