Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

आशिक संग रंगरलिया मनाने के लिए पति का करवाया किडनैप, हाथ-पैर तोड़े और मरा समझकर छोड़ गए, अब मौत से 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ

नवलगढ़ में अपहरण व हमले के शिकार कैलाश माहिच की जयपुर एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। दीपावली की रात पत्नी संगीता और उसके प्रेमी संदीप भास्कर ने अपहरण की साजिश रची थी। दोनों सहित चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Arvind Rao

Oct 27, 2025

Jhunjhunu Crime

पत्नी संगीता और मृतक कैलाश (फोटो- पत्रिका)

नवलगढ़ (झुंझुनूं): नवलगढ़ शहर के छोटा बस स्टैंड से दीपावली की रात कैलाश माहिच के अपहरण और जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल कैलाश की इलाज के दौरान जयपुर एसएमएस अस्पताल में रविवार शाम करीब चार बजे मौत हो गई। कैलाश की मौत से शहर में कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर लोगों के बीच कई प्रकार के सवाल उठने लगे हैं।


सबसे बड़ा संकट कैलाश के दो मासूम बच्चों 12 वर्षीय पुत्र और 7 वर्षीय पुत्री पर खड़ा हो गया है। क्योंकि करीब चार वर्ष पूर्व कैलाश की पत्नी संगीता बच्चों और पति को छोड़कर घर से निकल गई थी और अपने प्रेमी छोटी बिड़ौदी निवासी संदीप भास्कर के साथ लिव इन में रहने लगी।


नवलगढ़ थानाधिकारी सीआई राधेश्याम सांखला ने बताया कि कैलाश माहिच के अपहरण और जानलेवा हमले में संदीप भास्कर सहित चार आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया और कैलाश की पत्नी संगीता को भी शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया।


हमले के बाद रातभर तड़पता रहा था कैलाश


दीपावली की रात करीब 8 बजे शहर के छोटा बस स्टैंड से कैलाश माहिच (35) पुत्र ईश्वरलाल मेघवाल निवासी वार्ड 11 छोटा बस स्टैंड नवलगढ़ का कुछ बदमाश अपहरण करके कैंपर गाड़ी में डालकर ले गए थे। निकटवर्ती गांव छोटी बिड़ौदी की जोहड़ी में ले जाकर कैलाश माहिच पर जानलेवा हमला कर दोनों पैर तोड़ दिए।


कैलाश को मरा हुआ समझकर आरोपी उसे वहीं पटक कर छोड़ गए। कैलाश पूरी रात तड़पता रहा। अगले दिन सुबह राहगीरों की सूचना पर कैलाश को एंबुलेस द्वारा नवलगढ़ जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने कैलाश के पर्चा बयान और उसके भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज किया था।


इसमें कैलाश ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी संगीता चार वर्ष पूर्व घर छोड़कर चली गई थी और मारपीट में शामिल संदीप भास्कर के साथ लिव इन में रह रही थी। कैलाश ने बताया कि संगीता ने ही अपने प्रेमी संदीप भास्कर को भेजकर मेरा अपहरण करवाया था।

ये भी पढ़ें

65 साल का दरिंदा: बलात्कार के बाद महिला हो गई थी गर्भवती, नवजात की DNA जांच के बाद सच आया सामने
सीकर
Crime News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 09:48 am

Published on:

27 Oct 2025 09:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / आशिक संग रंगरलिया मनाने के लिए पति का करवाया किडनैप, हाथ-पैर तोड़े और मरा समझकर छोड़ गए, अब मौत से 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की गोशाला बनी मिसाल: गायों के नाम करवाई 70 लाख की FD, 300 से अधिक लोग हर महीने देते हैं 500 रुपए

Jhunjhunu Bhodki Village Cowshed
झुंझुनू

Jhunjhunu News: सरकारी दस्तावेज में एक ही गांव के कई नाम: कहीं बाजीसर तो कहीं बजिसर, बजिदसर, राशन-आधार कार्ड में अलग-अलग नाम

झुंझुनू

Rajasthan Crime: हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, डेनिस बावरिया को अधमरा हालत में पटककर भागे थे बदमाश

History-Sheeter-Murder-Case
झुंझुनू

राजस्थान के लोगों को बुर्ज खलीफा व फेरारी वर्ल्ड देखने का मिलेगा मौका, IRCTC ने शुरू की ये स्कीम; जानें

Burj Khalifa and Ferrari World
झुंझुनू

‘मैं आज भी उनके नाम का ‌सिंदूर लगाती हूं…’ थप्पड़कांड वाले SDM की शादी पर बड़ा खुलासा

SDM Chhotulal Sharma
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.