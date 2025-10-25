65 साल का दरिंदा: बलात्कार के बाद महिला हो गई थी गर्भवती, नवजात की DNA जांच के बाद सच आया सामने



मामले में डीएनए रिपोर्ट ने निर्णायक सबूत के रूप में काम किया, जिससे पुलिस को बलात्कार की पुष्टि के ठोस प्रमाण मिले। अधिकारियों के मुताबिक, यह केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सबूत मजबूत हैं और उसे सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।