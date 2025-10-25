Patrika LogoSwitch to English

65 साल का दरिंदा: बलात्कार के बाद महिला हो गई थी गर्भवती, नवजात की DNA जांच के बाद सच आया सामने

Crime News: एक विवाहिता के साथ बलात्कार करने के आरोपी को पुलिस ने नवजात बच्ची के डीएनए टेस्ट की पुष्टि होने के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी नेकीराम ने विवाहिता से बलात्कार किया था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी।

सीकर

image

Arvind Rao

Oct 25, 2025

Crime News

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Crime News: सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक विवाहिता से दुष्कर्म के एक साल पुराने मामले में पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि के बाद 65 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने कुछ महीनों बाद एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची और आरोपी दोनों का डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा।


थानाधिकारी के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2024 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ नेकीराम उर्फ नेकी (65) निवासी कुरवड़ा, नीमकाथाना, हाल निवासी वार्ड-5 खंडेला ने जबरन बलात्कार किया था। आरोपी पीड़िता के पड़ोस में किराए के मकान में रहकर वारदात को अंजाम दिया था।


बलात्कार के बाद हो गई गर्भवती


पीड़िता ने कुछ महीनों बाद एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची और आरोपी दोनों का डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। हाल ही में आई डीएनए रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि नवजात और आरोपी का डीएनए एक जैसा है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।


पुलिस अब यह जानने में जुटी है कि आरोपी ने एक साल तक फरारी के दौरान कहां-कहां शरण ली और किन लोगों की मदद से छिपा रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही चार्जशीट अदालत में पेश की जाएगी।


बलात्कार पुष्टि के ठोस प्रमाण मिले


मामले में डीएनए रिपोर्ट ने निर्णायक सबूत के रूप में काम किया, जिससे पुलिस को बलात्कार की पुष्टि के ठोस प्रमाण मिले। अधिकारियों के मुताबिक, यह केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सबूत मजबूत हैं और उसे सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

25 Oct 2025 02:25 pm

