पिता के अंतिम संस्कार का कर्ज बना घातक, भाई ही भाई के खून का हो गया प्यासा, छोटे ने बड़े को कुल्हाड़ी से काट डाला

Barmer Crime: बाड़मेर जिले में बिजराड़ थाना क्षेत्र के नवातला गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक पारिवारिक विवाद खून में बदल गया। छोटे भाई ने पिता की मौत के खर्च को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।