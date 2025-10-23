बाड़मेर में भाई ने की भाई की निर्मम हत्या, कुल्हाड़ी से काट डाला, पिता की अंतिम क्रिया-कर्म के खर्च को लेकर हुआ झगड़ा



पुलिस के मुताबिक, 30 वर्षीय किशनाराम और उसके 35 वर्षीय बड़े भाई गुणेशाराम के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि किशनाराम ने कुल्हाड़ी से अपने बड़े भाई के सिर पर वार कर दिया। वार तुरंत ही घातक साबित हुआ और गुणेशाराम घटना स्थल पर ही लहूलुहान होकर गिर गए।