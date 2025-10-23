Bhilwara: कुएं में मिली लापता लड़की की लाश, हत्या की आशंका पर भड़के परिजन



जानकारी के मुताबिक, अंटाली गांव निवासी 19 वर्षीय मनसा भाटी 19 अक्टूबर को घर से बिना बताए निकल गई थी और उसके बाद से लापता थी। परिवार ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के पास स्थित कुएं में युवती का शव उतराते देखा, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।