Bhilwara: कुएं में मिली लापता लड़की की लाश, हत्या की आशंका पर भड़के परिजन

कुएं में मिली लापता लड़की की लाश (पत्रिका फाइल फोटो)
Bhilwara News: भीलवाड़ा में शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के अंटाली कस्बे में गुरुवार को पांच दिन से लापता युवती का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा कर दिया और शव को अस्पताल ले जाने से इनकार करते हुए मौके पर ही पोस्टमॉर्टम की मांग पर अड़े रहे।
जानकारी के मुताबिक, अंटाली गांव निवासी 19 वर्षीय मनसा भाटी 19 अक्टूबर को घर से बिना बताए निकल गई थी और उसके बाद से लापता थी। परिवार ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के पास स्थित कुएं में युवती का शव उतराते देखा, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
सूचना पर शंभूगढ़ थाना प्रभारी मोतीलाल रायका पुलिस टीम के साथ पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए। वहीं, परिजन हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मनसा की मौत हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है।
परिजनों ने शव को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया और मौके पर ही पोस्टमॉर्टम करने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती गई और माहौल तनावपूर्ण बन गया।
पुलिस अधिकारी मौके पर परिजनों को समझाने का प्रयास किए। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौत का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
