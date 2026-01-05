खाकी-खादी की ‘छत्रछाया’ में पहाडियों का कत्लेआम: अभियान के बीच भी माफिया बेखौफ!

प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 1 से 15 जनवरी तक अवैध खनन के खिलाफ प्रदेशव्यापी 'वॉर' छेड़ रखी है, लेकिन जहाजपुर उपखंड में यह अभियान केवल फाइलों और मीटिंगों तक सिमट कर रह गया है। उपखंड कार्यालय की नाक के नीचे पांचा का बाड़ा, लाला का बाड़ा और मुंडी भट्टा से लेकर धाधोला तक फैली अरावली की पहाड़ियों को छलनी किया जा रहा है। विडंबना देखिए कि उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिए, बैठकें ली, लेकिन धरातल पर माफिया की पकड़ इतनी मजबूत है कि पुलिस और वन विभाग ने अपनी आंखें मूंद ली हैं।