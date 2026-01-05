प्रदेश के 9519 आंगनबाड़ी केंद्रों की प्यास बुझेगी: सरकार ने जारी किए 16.18 करोड़

प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत अब बदलने वाली है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के 9519 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालय की सुविधा विकसित करने के लिए 16 करोड़ 18 लाख 23 हजार रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस राशि से केंद्रों पर पानी की टंकी, पाइपलाइन और आरओ जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। भीलवाड़ा जिले की 642 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 109.14 लाख रुपए जारी किए हैं।