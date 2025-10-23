Jaipur Crime: युवक की हत्या कर शव विद्याधर नगर में फेंका, हाथ में नशे का इंजेक्शन और सिरिंज मिली

जयपुर में युवक की हत्या (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Crime: राजधानी जयपुर में एक युवक की हत्या कर विद्याधर नगर में शव फेंकने का मामला सामने आया है। स्कूटी सवार दो बदमाश हत्या के बाद शव यहां लाए और पटककर भाग गए।
बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद बुधवार शाम को दो संदिग्धों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि मृतक की पहचान सीकर निवासी भवानी सिंह (25) के रूप में हुई और वह जयपुर में झोटवाड़ा में किराए से रहता था। दोनों आरोपियों ने जाने से पहले मृतक के हाथ में नशे का इंजेक्शन और सिरिंज रखी थी।
पुलिस का मानना है कि आरोपी पूरे प्रकरण को अलग रंग देना चाहते थे। वो चाहते थे ऐसा लगे मानो युवक नशे की ओवर डोज में सिर के बल गिर पड़ा और गंभीर चोट लगने से मौत का शिकार हो गया। आरोपियों ने शव को सड़क पर भी इसी तरह पटका था। भवानी की सिर पर हमला कर हत्या की गई थी।
हत्या के बाद सोमवार रात को शव स्कूटी पर रखकर विद्याधर नगर में पटक गए। मंगलवार सुबह लोगों ने युवक का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मृतक के पिता गुजरात रहते हैं, जिनके गुरुवार सुबह तक जयपुर पहुंचने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा। मृतक के शव को कांवटिया हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग