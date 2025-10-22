जयपुर में दिवाली पर आग का तांडव: 57 जगहों पर भड़की लपटें, एक जगह 2 लोग मरने से बचे, नरेड़ा कॉलोनी में एक चिंगारी से सब खत्म



इस दौरान घर के शीशे तड़ककर गिर रहे थे। सूचना पर पूरी कॉलोनी के लोग आग बुझाने में जुट गई। दमकल जब तक पहुंची तब तक आग पर काबू पाया जा चुका है। पुलिस का मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। ज्यादातर मामले कचरे में आग लगने के सामने आए। इसके अलावा 6 मकानों, एक इलेक्ट्रिकल शॉप सहित, रेस्टोरेंट और तीन कारों में भी आग लगी।