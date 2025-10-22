Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में दिवाली पर आग का तांडव: 57 जगहों पर भड़की लपटें, एक जगह 2 लोग मरने से बचे, नरेड़ा कॉलोनी में एक चिंगारी से सब खत्म

जयपुर के वैशाली नगर स्थित नरेड़ा कॉलोनी में पटाखे की चिंगारी से छत पर रखे फर्नीचर और फाइबर के सामान में आग लग गई। पांच दमकलों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दीपावली पर शहर में कुल 57 जगह आग लगी, जिसमें 65 दमकलों ने नियंत्रण पाया।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 22, 2025

Fire breaks out in Jaipur on Diwali

दिवाली पर जयपुर में लगी आग (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: वैशाली नगर की नरेड़ा कॉलोनी में मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मकान की छत पर रखे फर्नीचर और फाइबर के सामान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें तेजी से उठने लगी।


बता दें कि पांच दमकलों ने 15 फेरे लगाकर करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर, दीपावली पर शहर में पटाखों के कारण आग की 57 घटनाएं हुईं। इस दौरान 120 कर्मियों ने 65 दमकलों की मदद से घटनाओं पर काबू पा लिया।

नरेड़ा कॉलोनी में एक चिंगारी से सब खत्म


थानाधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि प्रकाश चौधरी परिवार के साथ नरेड़ा कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने हाल ही अपनी खातीपुरा स्थित फर्नीचर-फाइबर शॉप बंद की थी और दुकान का सारा सामान घर की छत पर टीनशेड लगाकर रख दिया था।

शाम करीब 7 बजे अचानक पटाखे की चिंगारी से टीनशेड में रखे फोम और लकड़ी के सामान में आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। धुआं और लपटें देखकर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर हेड कांस्टेबल बजरंग सिंह और कांस्टेबल सरदार मौके पर पहुंचे।


विद्युत वितरण निगम को सूचित कर सप्लाई बंद करवाई गई। कांस्टेबल सरदार ने अंदर फंसे दो जनों को बाहर निकाला। पुलिस ने बोरिंग से पानी चलाकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आग की सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। आग से फर्नीचर और फाइबर का सामान राख हो गया।


नारायण नगर विस्तार में फ्लैट की दूसरी मंजिल पर आग


नारायण नगर विस्तार दादी का फाटक के पास फ्लैट की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल मौके पर पहुंची तब तक स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पा लिया था। आग में घर का सारा सामान जल गया।


जानकारी के मुताबिक, नारायण नगर विस्तार निवासी अजय सोनी की ज्वैलरी शॉप है। सोमवार रात 9 बजे वह दुकान पर गया था। पत्नी गायत्री किसी काम से नीचे गई थी। जब वह फ्लैट में पहुंची तो वहां धुआं उठ रहा था। जब वह अंदर गई तो उसका दम घुटने लगा।


इस दौरान घर के शीशे तड़ककर गिर रहे थे। सूचना पर पूरी कॉलोनी के लोग आग बुझाने में जुट गई। दमकल जब तक पहुंची तब तक आग पर काबू पाया जा चुका है। पुलिस का मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। ज्यादातर मामले कचरे में आग लगने के सामने आए। इसके अलावा 6 मकानों, एक इलेक्ट्रिकल शॉप सहित, रेस्टोरेंट और तीन कारों में भी आग लगी।

ये भी पढ़ें

अलवर: जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर चली लाठियां, 16 लोग घायल, जीप से कुचलने का प्रयास
अलवर
Alwar Bansur Behror

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 09:28 pm

Published on:

22 Oct 2025 09:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में दिवाली पर आग का तांडव: 57 जगहों पर भड़की लपटें, एक जगह 2 लोग मरने से बचे, नरेड़ा कॉलोनी में एक चिंगारी से सब खत्म

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Diwali Pollution: दिवाली के बाद राजस्थान के 24 शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल, भिवाड़ी सबसे प्रदूषित

जयपुर

Jaipur Hit and Run Case: पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे की जानलेवा ओवरस्पीड, टक्कर से 2 कारों के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बची जान

Jaipur hit and run case
जयपुर

अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी मधुमक्खियों ने किया हमला, शव छोड़कर भागे परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण

bee attack
जयपुर

राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों के तबादले, सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर, VK सिंह और दिनेश MN को अहम जिम्मेदारी

Rajasthan Transfers 34 IPS Officers
जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में 48 घंटों तक एक्टिव रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, क्या होगी झमाझम बारिश, IMD अलर्ट जारी

IMD rain alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.