जयपुर में दिवाली पर आग का तांडव: 57 जगहों पर भड़की लपटें, एक जगह 2 लोग मरने से बचे, नरेड़ा कॉलोनी में एक चिंगारी से सब खत्म

दिवाली पर जयपुर में लगी आग (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: वैशाली नगर की नरेड़ा कॉलोनी में मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मकान की छत पर रखे फर्नीचर और फाइबर के सामान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें तेजी से उठने लगी।
बता दें कि पांच दमकलों ने 15 फेरे लगाकर करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर, दीपावली पर शहर में पटाखों के कारण आग की 57 घटनाएं हुईं। इस दौरान 120 कर्मियों ने 65 दमकलों की मदद से घटनाओं पर काबू पा लिया।
थानाधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि प्रकाश चौधरी परिवार के साथ नरेड़ा कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने हाल ही अपनी खातीपुरा स्थित फर्नीचर-फाइबर शॉप बंद की थी और दुकान का सारा सामान घर की छत पर टीनशेड लगाकर रख दिया था।
शाम करीब 7 बजे अचानक पटाखे की चिंगारी से टीनशेड में रखे फोम और लकड़ी के सामान में आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। धुआं और लपटें देखकर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर हेड कांस्टेबल बजरंग सिंह और कांस्टेबल सरदार मौके पर पहुंचे।
विद्युत वितरण निगम को सूचित कर सप्लाई बंद करवाई गई। कांस्टेबल सरदार ने अंदर फंसे दो जनों को बाहर निकाला। पुलिस ने बोरिंग से पानी चलाकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आग की सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। आग से फर्नीचर और फाइबर का सामान राख हो गया।
नारायण नगर विस्तार दादी का फाटक के पास फ्लैट की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल मौके पर पहुंची तब तक स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पा लिया था। आग में घर का सारा सामान जल गया।
जानकारी के मुताबिक, नारायण नगर विस्तार निवासी अजय सोनी की ज्वैलरी शॉप है। सोमवार रात 9 बजे वह दुकान पर गया था। पत्नी गायत्री किसी काम से नीचे गई थी। जब वह फ्लैट में पहुंची तो वहां धुआं उठ रहा था। जब वह अंदर गई तो उसका दम घुटने लगा।
इस दौरान घर के शीशे तड़ककर गिर रहे थे। सूचना पर पूरी कॉलोनी के लोग आग बुझाने में जुट गई। दमकल जब तक पहुंची तब तक आग पर काबू पाया जा चुका है। पुलिस का मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। ज्यादातर मामले कचरे में आग लगने के सामने आए। इसके अलावा 6 मकानों, एक इलेक्ट्रिकल शॉप सहित, रेस्टोरेंट और तीन कारों में भी आग लगी।
