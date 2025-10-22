अलवर: जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर चली लाठियां, 16 लोग घायल, जीप से कुचलने का प्रयास

घायलों का इलाज जारी (फोटो- पत्रिका)
बानसूर (अलवर): बासदयाल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिलाली के गांव भूरी डूंगरी में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो सगे भाइयों के बीच जमीन के पुराने विवाद को लेकर जमकर लाठियां चलीं। मारपीट इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पर जीप से कुचलने तक का प्रयास किया। घटना में दोनों पक्षों के कुल 16 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जीप से कुचलने और महिलाओं से मारपीट की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। सूचना पर बासदयाल थाना प्रभारी प्रदीप सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी ने बताया कि झगड़ा दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब एक भाई ने बिना बंटवारे के खेत की जमीन पर बुआई शुरू कर दी। विरोध करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठियां चल गईं और एक पक्ष का युवक जीप लेकर पहुंचा तथा लोगों को टक्कर मारने की कोशिश की।
झगड़े में एक पक्ष के सुल्तान सैनी, मनोज, पवन, हनुमान, पूर्ण, प्रकाश, मामराज, प्रभु दयाल, विमला देवी, सोना देवी घायल हो गए, जिनमें 5 को कोटपूतली जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं, दूसरे पक्ष के बाबूलाल सैनी, लीलाराम, श्यामलाल, विक्रम, मेवा देवी, नेतराम घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को कोटपूतली अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मक्खनलाल सैनी ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसका सगा भाई बाबूलाल बंटवारा किए बिना खेत जोतने लगा। जब विरोध किया गया तो लाठियों से हमला कर दिया गया और जीप से कुचलने का प्रयास भी किया गया। वहीं, बाबूलाल सैनी ने भी एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसका भाई मक्खनलाल और परिवार वालों ने खेत में जाकर मारपीट की।
फिलहाल, बासदयाल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि मारपीट के वीडियो की भी जांच की जा रही है। घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।
