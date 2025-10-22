अलवर: जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर चली लाठियां, 16 लोग घायल, जीप से कुचलने का प्रयास

बानसूर (अलवर): बासदयाल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिलाली के गांव भूरी डूंगरी में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो सगे भाइयों के बीच जमीन के पुराने विवाद को लेकर जमकर लाठियां चलीं। मारपीट इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पर जीप से कुचलने तक का प्रयास किया। घटना में दोनों पक्षों के कुल 16 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।