कचरा समस्या नहीं, दिशा गलत हैं…सब बदलेंगे तो स्वच्छता के फूल खिलेंगे

जन सहयोग से निगम उठाए कदम

1. कचरा बाहर नहीं, हूपर में ही: तय समय पर हूपर की घंटी या अनाउंसमेंट, सड़क पर ढेर लगाने की बजाय सही तरीके से कचरा देने पर प्रोत्साहन और एक गली-एक वालंटियर मॉडल से बड़ा बदलाव आ सकता है। नागरिक खुद व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे।

2. माइक्रो कम्पोस्टिंग से डंपिंग यार्ड को राहत: हर वार्ड में 1 से 2 माइक्रो कम्पोस्टिंग यूनिट लगें। होटल, सब्जी मंडी और बड़े अपार्टमेंट का गीला कचरा वहीं प्रोसेस हो। इससे रोजाना 200 से 300 टन कचरा डंपिंग यार्ड जाने से रोका जा सकता है।