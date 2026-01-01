Smart Billing System: जयपुर डिस्कॉम ने रचा इतिहास, गैर-कृषि श्रेणी में प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर-मुक्त निगम

Rajasthan Power Distribution: जयपुर. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम) ने बिजली वितरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए गैर-कृषि श्रेणी में प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर-मुक्त वितरण निगम बनने का गौरव हासिल किया है। निगम ने अपने सभी 18 सर्किलों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सिंगल फेज और थ्री फेज (गैर-कृषि) उपभोक्ताओं के खराब मीटर बदलकर कार्यशील मीटर स्थापित कर दिए हैं। इस उपलब्धि के बाद अब घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग के आधार पर बिजली बिल जारी किए जाएंगे।बीते दो वर्षों में जयपुर डिस्कॉम ने योजनाबद्ध और समन्वित प्रयासों के तहत 2 लाख 78 हजार 422 डिफेक्टिव मीटर बदले। वर्तमान में केवल थ्री फेज कृषि श्रेणी में 13,493 मीटर शेष हैं, जिन्हें शीघ्र बदलने की कार्यवाही प्रगति पर है।