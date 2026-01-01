Smart Billing System: जयपुर डिस्कॉम ने रचा इतिहास, गैर-कृषि श्रेणी में प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर-मुक्त निगम

Jaipur Discom Meeting (Patrika File Photo)
Rajasthan Power Distribution: जयपुर. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम) ने बिजली वितरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए गैर-कृषि श्रेणी में प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर-मुक्त वितरण निगम बनने का गौरव हासिल किया है। निगम ने अपने सभी 18 सर्किलों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सिंगल फेज और थ्री फेज (गैर-कृषि) उपभोक्ताओं के खराब मीटर बदलकर कार्यशील मीटर स्थापित कर दिए हैं। इस उपलब्धि के बाद अब घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग के आधार पर बिजली बिल जारी किए जाएंगे।बीते दो वर्षों में जयपुर डिस्कॉम ने योजनाबद्ध और समन्वित प्रयासों के तहत 2 लाख 78 हजार 422 डिफेक्टिव मीटर बदले। वर्तमान में केवल थ्री फेज कृषि श्रेणी में 13,493 मीटर शेष हैं, जिन्हें शीघ्र बदलने की कार्यवाही प्रगति पर है।
डिफेक्टिव मीटर की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को औसत उपभोग के आधार पर बिल जारी होते थे, जिससे बिलिंग को लेकर असंतोष और शिकायतें बढ़ती थीं। अब मीटर-मुक्त स्थिति से बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और त्रुटिपूर्ण बिलिंग की शिकायतों में उल्लेखनीय कमी होगी। साथ ही वितरण हानि का सटीक आकलन भी संभव हो सकेगा।
आर्थिक दृष्टि से भी यह उपलब्धि निगम के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में डिफेक्टिव मीटर के कारण जयपुर डिस्कॉम को 9 करोड़ 41 लाख रुपए, वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ 41 लाख रुपए तथा 2024-25 में 2 करोड़ 4 लाख रुपए की छूट देनी पड़ी थी। वित्त वर्ष 2025-26 में यह भार घटकर मात्र 16 लाख रुपए रह गया है, जिसे आगामी माह में शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य है।
जून, 2025: जयपुर जिला वृत्त उत्तर, दौसा तथा झालावाड़ सर्किल डिफेक्टिव मीटर शून्य हुए।
जुलाई 2025: कोटा, बून्दी एवं बारां सर्किल। सम्पूर्ण कोटा जोन खराब मीटर की समस्या से मुक्त हो गया। जयपुर नगर वृत्त उत्तर तथा जयपुर नगर वृत्त दक्षिण भी खराब मीटर की समस्या से मुक्त हो गए।
नवम्बर, 2025: भरतपुर, भिवाड़ी, सवाई माधोपुर, करौली और कोटपूतली डिफेक्टिव मीटर शून्य हुए।
दिसम्बर,2025: धौलपुर, जयपुर जिला वृत्त दक्षिण, अलवर, टोंक तथा डीग सर्किल डिफेक्टिव मीटर शून्य हुए।
