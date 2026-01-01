1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Smart Billing System: जयपुर डिस्कॉम ने रचा इतिहास, गैर-कृषि श्रेणी में प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर-मुक्त निगम

Defective Meter Free: अब उपभोग के आधार पर मिलेगा बिजली बिल, जयपुर डिस्कॉम की बड़ी पारदर्शी पहल, खराब मीटर से मिली मुक्ति: जयपुर डिस्कॉम की उपलब्धि

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 01, 2026

Jaipur Discom Meeting

Jaipur Discom Meeting (Patrika File Photo)

Rajasthan Power Distribution: जयपुर. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम) ने बिजली वितरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए गैर-कृषि श्रेणी में प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर-मुक्त वितरण निगम बनने का गौरव हासिल किया है। निगम ने अपने सभी 18 सर्किलों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सिंगल फेज और थ्री फेज (गैर-कृषि) उपभोक्ताओं के खराब मीटर बदलकर कार्यशील मीटर स्थापित कर दिए हैं। इस उपलब्धि के बाद अब घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग के आधार पर बिजली बिल जारी किए जाएंगे।बीते दो वर्षों में जयपुर डिस्कॉम ने योजनाबद्ध और समन्वित प्रयासों के तहत 2 लाख 78 हजार 422 डिफेक्टिव मीटर बदले। वर्तमान में केवल थ्री फेज कृषि श्रेणी में 13,493 मीटर शेष हैं, जिन्हें शीघ्र बदलने की कार्यवाही प्रगति पर है।

वितरण हानि का सटीक आकलन भी संभव

डिफेक्टिव मीटर की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को औसत उपभोग के आधार पर बिल जारी होते थे, जिससे बिलिंग को लेकर असंतोष और शिकायतें बढ़ती थीं। अब मीटर-मुक्त स्थिति से बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और त्रुटिपूर्ण बिलिंग की शिकायतों में उल्लेखनीय कमी होगी। साथ ही वितरण हानि का सटीक आकलन भी संभव हो सकेगा।

आर्थिक दृष्टि से भी यह उपलब्धि

आर्थिक दृष्टि से भी यह उपलब्धि निगम के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में डिफेक्टिव मीटर के कारण जयपुर डिस्कॉम को 9 करोड़ 41 लाख रुपए, वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ 41 लाख रुपए तथा 2024-25 में 2 करोड़ 4 लाख रुपए की छूट देनी पड़ी थी। वित्त वर्ष 2025-26 में यह भार घटकर मात्र 16 लाख रुपए रह गया है, जिसे आगामी माह में शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य है।

इस तरह 6 माह में शून्य हुए डिफेक्टिव मीटर

जून, 2025: जयपुर जिला वृत्त उत्तर, दौसा तथा झालावाड़ सर्किल डिफेक्टिव मीटर शून्य हुए।

जुलाई 2025: कोटा, बून्दी एवं बारां सर्किल। सम्पूर्ण कोटा जोन खराब मीटर की समस्या से मुक्त हो गया। जयपुर नगर वृत्त उत्तर तथा जयपुर नगर वृत्त दक्षिण भी खराब मीटर की समस्या से मुक्त हो गए।

नवम्बर, 2025: भरतपुर, भिवाड़ी, सवाई माधोपुर, करौली और कोटपूतली डिफेक्टिव मीटर शून्य हुए।

दिसम्बर,2025: धौलपुर, जयपुर जिला वृत्त दक्षिण, अलवर, टोंक तथा डीग सर्किल डिफेक्टिव मीटर शून्य हुए।

ये भी पढ़ें

Police Exam Results: कालीबाई बटालियन आरएसी की चयन सूची जारी, दस्तावेज सत्यापन की तिथियां घोषित
जयपुर
Rajasthan Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 11:29 am

Published on:

01 Jan 2026 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Smart Billing System: जयपुर डिस्कॉम ने रचा इतिहास, गैर-कृषि श्रेणी में प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर-मुक्त निगम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कचरा समस्या नहीं, दिशा गलत हैं…सब बदलेंगे तो स्वच्छता के फूल खिलेंगे

jaipur-nagar-nigam
जयपुर

नववर्ष 2026: गोविंद देवजी, मोती डूंगरी, काले हनुमान जी, ताड़केश्वर जी, खोले के हनुमान जी में विशेष दर्शन

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी महंगी बिकी तो मटर, फूल गोभी और मूली-गाजर सस्ते

जयपुर

Cold Wave: राजस्थान में मौसम का अलर्ट: जानें 2,3, व 4 जनवरी को कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

जयपुर

Weather Update 1 January : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Weather Update 1 January Meteorological Department has issued a yellow alert for Rajasthan in these 15 districts rain
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.