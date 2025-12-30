30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Police Exam Results: कालीबाई बटालियन आरएसी की चयन सूची जारी, दस्तावेज सत्यापन की तिथियां घोषित

Kalibai Battalion: आरएसी कांस्टेबल भर्ती में 536 अभ्यर्थी चयनित, 31 दिसंबर से जयपुर में होगा दस्तावेज सत्यापन।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 30, 2025

Rajasthan Police

राजस्थान पुलिस (फोटो-पत्रिका)

कालीबाई बटालियन आरएसी अलवर भर्ती: चयनित अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल व दस्तावेज जांच का शेड्यूल जारी

Constable Recruitment: जयपुर. कालीबाई बटालियन आरएसी अलवर के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा–2025 के अगले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यालय कमांडेंट, पांचवीं बटालियन आरएसी जयपुर द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक माप-तौल में सफल रहे 536 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है। इस भर्ती के माध्यम से कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

कमांडेंट चुनाराम जाट ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन कार्यालय कमांडेंट, पांचवीं बटालियन आरएसी जयपुर में किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से प्रारंभ होगी। अभ्यर्थियों को उनके क्रमांक के अनुसार निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होना अनिवार्य है।

जारी कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को क्रमांक 1 से 200 तक के कांस्टेबल सामान्य अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा। 01 जनवरी 2026 को क्रमांक 201 से 400 तक के कांस्टेबल सामान्य अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं 02 जनवरी 2026 को क्रमांक 401 से 499 तक के कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक (क्रमांक 1 से 26) तथा कांस्टेबल बैंड (क्रमांक 1 से 11) के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित एक-एक छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र तथा 10 पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।

कमांडेंट ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, इसलिए अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अनिच्छुक माना जाएगा और उनका नाम चयन सूची से हटाया जा सकता है। विस्तृत चयन सूची राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Mining: रॉक फॉस्फेट में राजस्थान की मजबूत पकड़, आयात निर्भरता घटाने पर जोर
जयपुर
rajasthan-mining

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 10:38 am

Published on:

30 Dec 2025 10:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Police Exam Results: कालीबाई बटालियन आरएसी की चयन सूची जारी, दस्तावेज सत्यापन की तिथियां घोषित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब स्कैन टू ट्रैवल: टोकन होगा आउट, क्यूआर कोड से स्टेशन में होंगे इन

Good News Jaipur Metro Phase-2 DPR approved Now Union Cabinet approval is pending
जयपुर

Ramgarh Dam Foundation Day : जन्मदिन मुबारक, ‘रामजल’ से बुझेगी रामगढ़ बांध की प्यास, फरवरी से बिछेगी पाइप लाइन

Jaipur Ramgarh Dam Foundation Day Happy Birthday Ramgarh dam thirst will be quenched water from Ramjal pipeline laid February 2026
जयपुर

Water Supply: राजस्थान में जल संकट का होगा स्थायी समाधान, मास्टर प्लान तैयार, 14,600 करोड़ के नए कार्य जल्द शुरू

जयपुर

Murder: जयपुर में युवती को जहर देकर मार डाला, बलात्कार केस वापस लेने का बना रहा था दबाव

Murder
जयपुर

Rajasthan Cabinet Meeting : राजस्थान में आज शाम होगी कैबिनेट की बैठक, चुनाव में दो संतान के नियम में छूट मिलने पर हो सकता है फैसला

Rajasthan today evening cabinet meeting decision Panchayat elections two-child rule exemption
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.