Police Exam Results: कालीबाई बटालियन आरएसी की चयन सूची जारी, दस्तावेज सत्यापन की तिथियां घोषित

जारी कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को क्रमांक 1 से 200 तक के कांस्टेबल सामान्य अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा। 01 जनवरी 2026 को क्रमांक 201 से 400 तक के कांस्टेबल सामान्य अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं 02 जनवरी 2026 को क्रमांक 401 से 499 तक के कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक (क्रमांक 1 से 26) तथा कांस्टेबल बैंड (क्रमांक 1 से 11) के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।