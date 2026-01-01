नववर्ष 2026: गोविंद देवजी, मोती डूंगरी, काले हनुमान जी, ताड़केश्वर जी, खोले के हनुमान जी में विशेष दर्शन

श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन के लिए सात प्रवेश लाइनें और आठ निकासी लाइनें निर्धारित की गईं। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष इंतजाम किए गए। नववर्ष के पहले दिन दोनों प्रमुख मंदिरों में भारी भीड़ को देखते हुए शहर में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया। गोविंद देवजी मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर के आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात को वैकल्पिक रास्तों से निकाला गया। इसके अलावा चौड़ा रास्ता में स्थित ताड़केश्वर नाथ मंदिर, वैशाली नगर में स्थित झाडखंड मंदिर, खोले के हनुमान जी मंदिर, काले हनुमान जी मंदिर समेत शहर के अन्य बड़े मंदिरों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।