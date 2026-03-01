ब्रज भाषा की मिठास में रंगा राजस्थान दिवस, कला और साहित्य का अनूठा संगम

राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थानी लोक नृत्य पधारो मारो देश की सुंदर प्रस्तुति की गई ।

इसके पश्चात आकर्षक मयूर नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही, कार्यक्रम में विशेष रूप से फूलों की होली का आयोजन किया गया, जिसने पूरे समारोह में आनंद और उत्साह का रंग भर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ब्रजभाषा कवियों का कवि सम्मेलन रहा, जिसमें विभिन्न कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति, श्रृंगार और लोकजीवन की सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। इस अवसर पर ब्रजभाषा के प्रतिष्ठित कवियों एवं साहित्यकारों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।