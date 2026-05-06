6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

स्त्री केवल शरीर नहीं, सृजन की दिव्य चेतना : गुलाब कोठारी

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि स्त्री को केवल शरीर के रूप में समझना भारतीय दर्शन के मूल भाव के विपरीत है। उन्होंने कहा कि स्त्री सृजन की दिव्य चेतना है और उसके बिना देश, संस्कृति और मानवता का निर्माण संभव नहीं है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

May 06, 2026

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी

जयपुर। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि स्त्री को केवल शरीर के रूप में समझना भारतीय दर्शन के मूल भाव के विपरीत है। उन्होंने कहा कि स्त्री सृजन की दिव्य चेतना है और उसके बिना देश, संस्कृति और मानवता का निर्माण संभव नहीं है। समाज को स्त्री की दिव्यता और उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा, तभी सृजन और संतुलन संभव होगा।

कांस्टीट्यूशनल क्लब में बुधवार को फिक्की फ्लो की ओर से ‘स्त्री संवेदना, सृजन, संशोधन और स्वाभिमान’ विषय पर उद्बोधन देते हुए कोठारी ने कहा कि जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो लगता है कि यह हमारे लिए ही लिखी गई है, लेकिन इसे जीवन में उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। इससे पहले संस्थापक अध्यक्ष नीता बूचरा (जैन) ने फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन सचिव स्वाति छाबड़ा ने किया।

वेद, उपनिषद और गीता आत्मा के लिए लिखे गए

कोठारी ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा के बीच खड़े हैं। एक ओर परंपरा का आकर्षण कम हो रहा है, वहीं तकनीक जैसे-रेडियो, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। कोठारी ने कहा कि हमारे वेद, उपनिषद और गीता आत्मा के लिए लिखे गए हैं, न कि केवल स्त्री या पुरुष के लिए।

आज भी स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित

कोठारी ने सामाजिक संरचना पर भी चिंता जताते हुए कहा कि असंतुलन की जड़ हमारे घरों से शुरू होती है। भारतीय परिवारों में आज भी स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित है, जो समाज के संतुलन को प्रभावित करती है। कोठारी ने कहा कि जब तक हम स्वयं को शरीर के बजाय आत्मा के रूप में नहीं समझेंगे, तब तक गीता और जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाएंगे।

महिलाओं की जिज्ञासा दूर हुई, कोठारी ने दिए सवालों के जवाब

प्रियंका जोधावत (आरएएस) : आपके विचारों में गहरी स्त्री-संवेदना और मातृत्व का भाव दिखाई देता है, इसकी प्रेरणा क्या है?

कोठारी : मेरा पूरा चिंतन भारतीय दर्शन और भगवद गीता से प्रेरित है। किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए उसकी मूल भावना को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। केवल व्याख्याओं पर निर्भर रहने से उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा जा सकता।

शकुंलता रावत (पूर्व मंत्री) : समाज में सादगी, मर्यादा और संस्कारों का क्षरण हो रहा है। इसे फिर से कैसे स्थापित किया जा सकता है ?

कोठारी : इसके लिए सबसे पहले हमें जीवन को शरीर से परे समझना होगा। ‘माया’ वही शक्ति है, जो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है और सृष्टि को संचालित करती है। हमें जीवन, विवाह और संबंधों को नए दृष्टिकोण से समझाने के लिए छोटे-छोटे प्रयास करने होंगे।

सौम्या गुर्जर (पूर्व मेयर) : समाज और परिवार के बीच संतुलन बनाते हुए बच्चों की उपेक्षा हो जाती है। ऐसे में क्या किया जाए?

कोठारी : बच्चे हमारी संपत्ति नहीं हैं, वे अपनी इच्छा से हमारे जीवन में आते हैं। हमें उन्हें अपनी सोच के अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। माता-पिता के पास न तो पर्याप्त समय है और न ही धैर्य, जिससे वे बच्चों को सही संस्कार दे सकें। यदि माता अपने भीतर सच्चे मातृत्व भाव को जागृत कर ले, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 May 2026 09:15 pm

Published on:

06 May 2026 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / स्त्री केवल शरीर नहीं, सृजन की दिव्य चेतना : गुलाब कोठारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Road Infrastructure: औद्योगिक कनेक्टिविटी को बूस्ट, 290 करोड़ से 205 किमी सड़कों का होगा कायाकल्प

RIICO Projects
जयपुर

Railway Crossing Closed: घर से निकलने से पहले जान लें, जयपुर में 7 मई को बंद रहेगा यह रेलवे फाटक

railway crossing Jaipur
जयपुर

Panku-Bannu Controversy: कॉमेडियन पंकू-बन्नू विवाद में आया नया मोड़, बनवारीलाल ने साझा किया भावुक वीडियो, यूजर्स को दी चुनौती

Panku-Bannu Controversy
जयपुर

Rajasthan News : रीको और पीडब्ल्यूडी मिलकर बनाएंगे सड़कें, उद्योगों को मिलेगा सीधा फायदा

New Road
जयपुर

जयपुर में मनेगी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पहली वर्षगांठ : रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख होंगे शामिल, फिल्म भी होगी रिलीज

Rajnath Singh
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.