स्त्री केवल शरीर नहीं, सृजन की दिव्य चेतना : गुलाब कोठारी

कांस्टीट्यूशनल क्लब में बुधवार को फिक्की फ्लो की ओर से ‘स्त्री संवेदना, सृजन, संशोधन और स्वाभिमान’ विषय पर उद्बोधन देते हुए कोठारी ने कहा कि जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो लगता है कि यह हमारे लिए ही लिखी गई है, लेकिन इसे जीवन में उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। इससे पहले संस्थापक अध्यक्ष नीता बूचरा (जैन) ने फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन सचिव स्वाति छाबड़ा ने किया।