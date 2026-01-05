खाटू की तर्ज पर भीलवाड़ा में होगा श्याम फाल्गुन महोत्सव

काशीपुरी स्थित श्याम मंदिर में श्याम सेवा समिति की बैठक में निर्णय किया गया कि वर्ष 2026 में श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव को खाटूश्यामजी के लक्खी मेले की तर्ज पर मनाया जाएगा। समिति अध्यक्ष सुरेश पोद्दार ने बताया कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और फाल्गुन मास में उनकी महिमा और कृपा विशेष रूप से बरसती है, इसी भावना के साथ महोत्सव का शुभारंभ 22 फरवरी को सुबह 9:15 बजे से रक्तदान शिविर से होगा। मीडिया प्रभारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि 26 फरवरी को सुबह 11:15 बजे से अखंड ज्योत पाठ होगा। 27 फरवरी को सुबह 8:15 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर से श्री श्याम मंदिर, काशीपुरी धाम तक निशान यात्रा निकाली जाएगी। इसी दिन दोपहर 3:15 बजे से छप्पन भोग एवं कीर्तन का आयोजन होगा। सायं 7:15 बजे से श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन होगा। अध्यक्ष सुरेश पोद्दार ने कहा कि काशीपुरी धाम को खाटू श्याम जी की तर्ज पर सजाया जाएगा।